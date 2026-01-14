Eli M. Gold, despre anularea prezidențialor din 2024: Destul de alarmant pentru această administrație

Eli M. Gold, fondatorul și președintele Gold Institute for International Strategy, a declarat pentru Atlas News că administrația americană consideră „destul de alarmantă” decizia de anulare a unui scrutin prezidențial.

Eli M. Gold, fondatorul și președintele Gold Institute for Strategy, un think-tank din Washington specializat în securitate națională și analiză geopolitică, a acordat un interviu publicației Atlas News, în cadrul căruia a fost discutată anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Acest lucru este ceva ce-l preocupă pe Trump, mai ales că mulți americani cred că au existat probleme electorale și aici [în SUA], motiv pentru care Trump a pierdut mandatul, dar a revenit puternic după administrația Biden. Ca urmare, când vedem anularea alegerilor, așa cum s-a întâmplat în România, este destul de alarmant pentru această administrație să vadă așa ceva” a spus acesta.

Întrebat despre impactul asupra percepției privind predictibilitatea democratică și încrederea instituțională, Gold a răspuns afirmativ, subliniind că integritatea alegerilor este o preocupare majoră pentru administrația americană, iar deciziile de anulare a scrutinului, precum cea din România, sunt considerate „destul de alarmante”.

Eli M. Gold a declarat că o diferență mare între cele două tururi de scrutin „reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare” și că acest lucru a determinat Washingtonul să adopte o abordare mai rezervată în relațiile cu România.

Fondatorul Gold Institute for Strategy a precizat că România este văzută în două moduri, ca un aliat important în cadrul NATO și în contextul războiului din Ucraina, dar relația directă cu Washingtonul este însoțită de un anumit scepticism, ceea ce limitează implicarea administrației, în timp ce Congresul rămâne dispus să colaboreze.

Președintele Gold Institute for International Strategy a explicat că proiectul Visa Waiver a început în timpul administrației Biden, însă suspendarea acestuia a fost interpretată ca având o componentă electorală, influențată și de ciclul electoral din România.

Gold a precizat că România păstrează canale de comunicare cu Washingtonul, dar că administrația Trump prioritizează relațiile cu țările care oferă oportunități de progres, într-un mod pe care președintele Institute for Internatinal Stategy l-a caracterizat drept „tranzacțional”.