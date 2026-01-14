Bolojan, convins că România are nevoie de un avion prezidențial: Pot să-l folosească toți demnitarii, nu se întâmplă nimic

România ar putea achiziționa un avion pentru președinte, însă decizia va fi luată doar după o evaluare a costurilor și beneficiilor, spune premierul Ilie Bolojan. În situația în care va fi cumpărată, aeronava va fi administrată de Ministerul Apărării.

După ce președintele Nicușor Dan a rămas blocat o zi întreagă la Paris din cauza vremii, care a împiedicat decolarea avionului Spartan, discuțiile privind achiziționarea unei aeronave oficiale pentru demnitarii României au fost reluate. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă apreciază necesitatea unui astfel de avion, având în vedere că a ocupat funcția de președinte interimar.

„Gândiți-vă că aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Și România poate să aibă un astfel de avion. Pot să-l folosească toți demnitarii, nu se întâmplă nimic. Poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să-și facă orele de pilotaj, deci poate avea mai multe destinații. Aici întotdeauna este o decizie care ține de o analiză cost-beneficiu”, a arătat el.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, dacă banii cheltuiți de-a lungul anilor pentru închirierea avioanelor pentru astfel de curse ar fi fost folosiți pentru un leasing, rezultatul nu ar fi fost foarte diferit. El a subliniat că, asemenea unei analize de business, deciziile trebuie luate pe baza evaluărilor.

„Gândiți-vă că dacă avioanele care le-am închiriat de-a lungul anilor pentru curse de genul acesta ar fi fost folosiți banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieșit foarte diferit. Deci aici, exact ca și într-o analiză de business, trebuie făcute analize și luate deciziile, dar ieșind într-o zonă de populism”, a declarat Ilie Bolojan la TVR.

Premierul a afirmat că România ar avea nevoie de „avioane decente”, care să ofere atât costuri rezonabile, cât și o imagine adecvată a țării în contexte oficiale. El a subliniat însă că aceasta nu reprezintă principala problemă a României și că prioritar rămâne să fie rezolvate problemele cetățenilor, să fie asigurată stabilitatea și să fie abordate lucrurile importante pentru țară, cu mai multă acțiune concretă și mai puțin spectacol.

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat peste 24 de ore pe aeroportul din Paris, după ce avionul militar Spartan nu a putut decola din cauza vremii. În plus, el a atras atenția că în timpul zborului cu Spartan, „este deconectat de realitatea din România” din cauza dotărilor tehnologice limitate ale aeronavei.