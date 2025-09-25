Elevii români au obținut burse internaționale de 1,2 milioane de euro

Tot mai mulți elevi români aleg universitățile de elită din Europa și SUA. Upgrade Education anunță burse de 1,2 milioane de euro pentru anul universitar 2025–2026.

Elevii români continuă să caute oportunități academice în afara țării, iar anul universitar 2025–2026 confirmă această tendință. Conform unui raport prezentat de Upgrade Education, companie de consultanță educațională, valoarea burselor obținute de liceeni români pentru admiterea la universități internaționale a atins suma de 1,2 milioane de euro.

Un număr de 245 de elevi au beneficiat de sprijinul consultanților Upgrade, obținând împreună 600 de oferte de admitere, ceea ce înseamnă o medie de 2,4 oferte pentru fiecare candidat. Mulți dintre aceștia au fost acceptați la universități de top, inclusiv instituții clasate în primele 100 din lume.

Datele arată că 60% dintre aplicații au vizat universități din Europa, în special din Marea Britanie, Olanda, Spania și Italia.

Marea Britanie rămâne printre destinațiile preferate, cu instituții precum University College London, University of Warwick, King’s College London sau London School of Economics. Totodată, universități europene de prestigiu precum TU Delft și Eindhoven University of Technology (Olanda), Bocconi University (Italia), IE și Esade (Spania) sau Sciences Po (Franța) se află în topul preferințelor liceenilor români.

În paralel, interesul pentru Statele Unite se consolidează. Dacă în 2024 procentul ofertelor de top primite de români era de 46,67%, în 2025 acesta a urcat la 53,85%. Peste 50 de elevi români au fost acceptați la universități americane, o parte dintre ei la instituții din Ivy League sau în top 100 mondial.

Diferențele de finanțare între cele două regiuni joacă un rol important în deciziile elevilor. În Statele Unite, unde costurile pot depăși 80.000 de dolari pe an, bursele se acordă frecvent pe baza performanțelor extracurriculare – sportive, artistice sau academice. Există și burse integrale pe criterii financiare, dar acestea sunt limitate.

În schimb, în Europa, taxele de școlarizare sunt în general mai mici, iar bursele sunt mai accesibile. Ele pot începe de la 100–200 de euro, dar pot ajunge și la 15.000 de euro, acoperind integral costurile de studiu. Acestea se acordă pe baza rezultatelor academice și, uneori, a situației financiare a familiei.

Procesul de admitere la universități internaționale nu este simplu. Necesită o strategie clară, adaptată fiecărui elev. Consultanții Upgrade Education construiesc un portofoliu personalizat de 8–12 universități pentru fiecare tânăr, ținând cont de performanțe, ambiții profesionale și situația financiară.

Elevii sunt ghidați pas cu pas: alegerea programelor de studiu, pregătirea pentru teste precum SAT sau IELTS, redactarea și rafinarea eseurilor, până la simularea interviurilor. Totul este gândit ca un antrenament complet pentru a maximiza șansele de admitere și de obținere a unei burse.

„Admiterea la universități internaționale de prestigiu nu se rezumă doar la rezultate academice, ci necesită o strategie bine construită și o pregătire atentă pentru fiecare etapă. De aceea, lucrăm individual cu fiecare elev, analizându-i potențialul și orientându-l către instituțiile potrivite. Trecem prin cerințe și documente specifice, astfel încât să transformăm aspirațiile în rezultate concrete și îi sprijinim pe tinerii ambițioși și merituoși să își valorifice potențialul și să pășească cu încredere în mediile academice de elită”, a declarat Tinu Bosinceanu, fondator Upgrade Education și absolvent Harvard.

Upgrade Education a fost lansată în 2017 și, de atunci, a consiliat peste 1.000 de elevi români, cu o rată de succes de peste 80%. În acești opt ani, valoarea totală a burselor facilitate a ajuns la 5,5 milioane de euro.

Pentru anul universitar 2026, compania estimează că suma burselor acceptate de elevii români ar putea depăși 1,5 milioane de euro.