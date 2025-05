Social Elevii de gimnaziu din municipiul Chișinău riscă să rămână fără mic dejun gratuit







Republica Moldova. Elevii din clasele V–IX din municipiul Chișinău ar putea rămâne fără micul dejun gratuit oferit de stat. Cauza ar fi întârzierea aprobării bugetului municipal. Avertizarea vine din partea Ministerului Educației, care subliniază că fondurile deja alocate de Guvern nu pot fi utilizate fără decizia autorităților locale.

Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, Guvernul a alocat 200 de milioane de lei pentru alimentația elevilor de gimnaziu din întreaga țară. Doar că sumele pot fi distribuite efectiv doar dacă sunt aprobate de consiliile raionale și municipale.

„Atenționăm, încurajăm și tragem un semnal de alarmă. Este esențial ca aceste consilii raionale să organizeze cât mai curând ședințele necesare pentru a accepta fondurile puse la dispoziție de Guvern și pentru a aproba bugetele specifice fiecărei școli. Este important ca școlile să poată desfășura procedurile de achiziție, astfel încât, până la 1 septembrie, întregul proces să fie finalizat. Ne îngrijorează în special situația din Chișinău. Chișinăul riscă să fie singurul raion din țară care nu reușește să implementeze acest program la timp”, a declarat Perciun.

Disputele politice din CMC întârzie bugetul

În timp ce majoritatea raioanelor au inițiat deja procedurile necesare. În Chișinău adoptarea bugetului este blocată de conflictele politice dintre fracțiunile PSRM, PAS și MAN, condusă de primarul Ion Ceban. Capitala funcționează în continuare pe baza unui buget provizoriu, în lipsa unei decizii finale a Consiliului Municipal.

Într-o ședință a serviciilor operative, edilul Ion Ceban a anunțat că va convoca „în scurt timp” o ședință a CMC pentru aprobarea bugetului.

„Este vorba în primul rând despre banul fiecărui cetățean. Consilierii trebuie să producă efecte legislative, nu să fie trântori aici”, a comentat primarul.

Raioanele avansează, Chișinăul rămâne în urmă

Între timp, alte consilii raionale și-au planificat deja ședințele de aprobare. În Dondușeni, de exemplu, Consiliul Raional se va întruni pe 21 mai. Șefa direcției raionale de educație, Gulnara Grigoriev, a anunțat că necesitățile pentru cele 19 școli din raion au fost deja estimate.

„Eu am fost în fiecare instituție, și am văzut care este situația. Am discutat împreună cu managerul, bucătarul și sora medicală, despre care sunt necesitățile în instituția respectivă. Am convenit la repartizarea mijloacelor bănești, după care venim cu propunerea la Consiliul Raional, care trebuie să aprobe, apoi banii trebuie să ajungă pe conturile instituțiilor. Nevoile sunt mai mari decât sumele alocate”, a explicat Grigoriev.

Conform Ministerului Educației, începând cu 1 septembrie 2025, peste 160.000 de elevi din toată țara ar trebui să beneficieze de masa gratuită la școală. Din cele 200 de milioane de lei alocate, aproape jumătate sunt destinate municipiului Chișinău – care, în lipsa unui buget aprobat, riscă să piardă finanțarea.