Elevii cu media 10 la examenele naționale, recompensați prin stimulente financiare

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern prin care elevii cu media 10 la examenele naționale din iunie-iulie 2025 vor primi stimulente financiare de 2.000 de lei pentru gimnaziu și 5.000 de lei pentru liceu.

Ministerul Educației și Cercetării a prezentat joi proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește stimulentele pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale.

Potrivit documentului, fiecare absolvent de gimnaziu cu media 10 la Evaluarea Națională va primi 2.000 de lei, iar fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 la Bacalaureat va primi 5.000 de lei, cuantumuri identice cu cele din anul precedent.

Ministrul Daniel David a subliniat că această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de politici fiscal-bugetare, care asigură plata salariilor și burselor, menținerea componentelor sociale și, totodată, recompensarea excelenței.

„Pe lângă premiile acordate pentru rezultatele în competițiile naționale și internaționale, propunem acordarea de stimulente financiare elevilor care au încheiat examenele naționale cu media 10”, a afirmat ministrul.

Proiectul de Hotărâre prevede, de asemenea, ca lista nominală a beneficiarilor și modalitatea exactă de acordare a stimulentelor să fie stabilite ulterior prin ordin de ministru. Măsura reflectă un efort de a păstra o componentă socială solidă în sistemul de educație, astfel încât procesul să fie transparent și corect.

Conform datelor oficiale, în sesiunea iunie-iulie 2025, 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la Bacalaureat. Dintre aceștia, 32 au obținut media 10 în sesiunea iunie 2025, un absolvent în sesiunea specială și nouă absolvenți la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025. În paralel, 85 de elevi de clasa a VIII-a au încheiat Evaluarea Națională din acest an cu media 10.

Sumele alocate rămân neschimbate față de anul precedent, astfel vor fi alocate 2.000 de lei pentru absolvenții de gimnaziu și 5.000 de lei pentru absolvenții de liceu.