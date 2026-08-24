Societatea Energetică Electrica S.A., gigant energetic listat la bursele din București, Londra și Luxemburg, a făcut pasul decisiv pentru modernizarea infrastructurii de încălzire și producție de energie din Oltenia. Compania a semnat contractul oficial pentru construirea unei centrale de cogenerare de ultimă generație la Craiova, o investiție masivă pregătită pentru tranziția către hidrogen și dotată cu sistem de pornire autonomă în caz de avarie majoră.

Decizia de semnare a contractului vine ca urmare a acordului exprimat anterior de acționari în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Proiectul Craiova are o valoare totală estimată la până la 235 de milioane de euro, sumă la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, și include realizarea a două obiective majore de investiții.

Primul obiectiv vizează furnizarea energiei termice pentru sistemul centralizat al municipiului Craiova, în timp ce al doilea obiectiv este destinat furnizării de energie termică pentru procesele tehnologice și încălzirea uzinei industriale Ford Otosan România. Electrica obținuse deja dreptul de a derula acest proiect după ce a câștigat licitația publică organizată de autoritățile locale pentru delegarea prin concesiune a activității de producție pe o perioadă de 12 ani.

Noua capacitate de producție va înlocui vechea infrastructură bazată pe arderea lignitului. Tranziția la motoare termice moderne alimentate cu gaze naturale va aduce o îmbunătățire semnificativă a calității aerului și va reduce drastic poluarea locală din municipiu.

Noul ansamblu tehnologic va asigura energia termică pentru aproximativ 53.000 de locuințe și instituții publice conectate la sistemul centralizat al orașului, respectând toate exigențele de mediu și eficiență stabilite la nivelul Uniunii Europene.

„Pentru locuitorii orașului, proiectul înseamnă trecerea de la o infrastructură ajunsă la finalul duratei de viață la o capacitate nouă, dimensionată pentru cererea reală de căldură și construită conform standardelor europene în vigoare. Prin înlocuirea lignitului ca sursă de bază, proiectul elimină arderea cărbunelui la Craiova și reduce semnificativ emisiile și poluarea locală asociate acestuia, cu efect direct asupra calității aerului din oraș”, a transmis Alexandru Chiriță.

Centrala de cogenerare va avea o putere electrică instalată de aproximativ 82 MW și o capacitate termică de circa 179 Gcal/h (aproximativ 208 MWt). Unitatea îmbină producția de înaltă eficiență cu echipamente moderne de producție de vârf și rezervă.

O inovație importantă a proiectului este integrarea unei capacități de stocare a energiei termice. Această tehnologie permite decuplarea producției de căldură de cea de energie electrică. Astfel, motoarele pot funcționa la capacitate maximă în orele cu prețuri ridicate pe piața de energie electrică, iar căldura generată este stocată și livrată ulterior în rețea în funcție de consumul populației.

„Această soluție crește eficiența economică a investiției și, prin optimizarea costului de producție a energiei termice, poate sprijini menținerea unor costuri competitive ale căldurii în sistemul orașului”, arată conducerea companiei.

Lucrările se vor desfășura în două faze distincte. În prima etapă vor fi instalate cazanele de apă fierbinte pentru a garanta livrarea imediată de energie termică. Ulterior, în faza a doua, vor fi puse în funcțiune motoarele termice de cogenerare care vor livra simultan energie electrică și termică.

Motoarele alese sunt proiectate să funcționeze pe gaze naturale, însă au capacitatea de a arde amestecuri cu hidrogen de îndată ce acest combustibil va fi disponibil la nivel industrial.

„Investiția are astfel o cale clară de decarbonizare pe termen lung și rămâne compatibilă cu evoluția cadrului european de reglementare, protejând valoarea activului pe întreaga durată de viață. Centrala va fi proiectată să pornească „din pană” (black-start), fără alimentare din exterior, și să contribuie la repornirea rețelei în caz de black-out”, a transmis compania.

Echipamentele alese permit atingerea puterii maxime în doar două minute de la pornire și conectarea la Sistemul Energetic Național în mai puțin de 30 de secunde. Această flexibilitate extremă permite furnizarea de servicii tehnologice de sistem și participarea activă pe piața de echilibrare, sprijinind integrarea surselor regenerabile de energie care au o producție fluctuantă.

Capacitatea de pornire de la zero, fără sursă externă de curent, transformă noua centrală într-un punct strategic pentru repornirea rețelei electrice în situații critice de avarie generală.

Grupul Electrica rămâne un actor de prim rang în sectorul energetic din România, operând în domeniile de distribuție, furnizare și producție. Compania deserveste peste 4 milioane de clienți și acoperă 18 județe pentru distribuția energiei electrice prin diviziile sale din Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord, având acoperire națională pentru furnizare și servicii energetice.