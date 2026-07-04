Naționala din Egipt s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins Australia cu 4-2 la loviturile de departajare, în urma unui meci încheiat 1-1 după 120 de minute, potrivit FIFA.

În faza următoare a competiției, reprezentativa africană va întâlni Argentina.

Până în acest moment, Paraguay, Franța, Canada, Maroc, SUA, Belgia, Brazilia, Norvegia, Anglia, Mexic, Spania, Portugalia, Elveția și Egipt și-au asigurat prezența în optimile de finală.

Australia a început mai bine partida și a fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 5, când Volpato a șutat puternic de la distanță, însă mingea a lovit bara.

Egiptul a răspuns rapid și a deschis scorul în minutul 13, prin Ashour, care a reluat cu capul și l-a învins pe portarul australian pentru 1-0.

După gol, egiptenii au controlat jocul și au continuat să creeze ocazii. Marmoush a fost blocat în minutul 16, iar cinci minute mai târziu Zico a ratat ținta dintr-o poziție favorabilă. De cealaltă parte, Australia a amenințat în minutul 23, când reluarea cu capul a lui Lucas Herrington a trecut puțin pe lângă poartă.

La reluarea jocului, Egiptul a fost aproape de desprindere. În minutul 47, Marmoush a irosit o mare șansă, iar un minut mai târziu Hany a avut nevoie de îngrijiri medicale după un duel în propriul careu.

Fundașul egiptean a revenit pe teren, însă în minutul 55 a devenit protagonistul unui moment nefericit. În urma unei faze fixe, Hany și-a trimis mingea în propria poartă, iar Australia a egalat la 1-1.

Egiptul a continuat să domine și a mai trecut pe lângă gol prin Ashour (minutul 73), în timp ce australienii au răspuns prin Metcalfe (minutul 82), al cărui șut a fost blocat.

În prelungirile timpului regulamentar, egiptenii au ratat două ocazii uriașe. În minutul 90+3, Beach a intervenit spectaculos la o lovitură de cap, iar trei minute mai târziu Mohamed Salah i-a oferit o pasă excelentă lui Ashour, însă un fundaș australian a respins salvator.

În cele 30 de minute suplimentare, Egiptul a rămas echipa mai periculoasă. Salah a șutat peste poartă în minutul 93, iar Hassan a fost blocat providențial de Harrington în minutul 115, astfel că învingătoarea a fost decisă la loviturile de departajare.

Australia a apelat la o mutare surprinzătoare înaintea penalty-urilor, introducându-l pe experimentatul Mathew Ryan în locul portarului titular. Decizia s-a dovedit însă inspirată pentru adversari.

Egiptenii au consultat pe o tabletă o serie de execuții cu Ryan în poartă, iar goalkeeperul australian a plonjat greșit la fiecare lovitură.

Seria a început cu ratarea lui Souttar, urmată de golul lui Saber. Irvine și Mabil au înscris pentru Australia, în timp ce Rabia și Mohamed Salah au punctat pentru Egipt.

Momentul decisiv a venit la execuția lui Lucas Herrington, care a trimis mingea în bară. Abdelmaguid a transformat apoi fără emoții penalty-ul decisiv, stabilind scorul de 4-2 și calificarea Egiptului în optimile Campionatului Mondial.