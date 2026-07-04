Sport

Egipt, în optimile Cupei Mondiale după un thriller cu Australia, decis la loviturile de departajare

Comentează știrea
Egipt, în optimile Cupei Mondiale după un thriller cu Australia, decis la loviturile de departajareegipt fotbal / sursa foto: instagram
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Naționala din Egipt s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins Australia cu 4-2 la loviturile de departajare, în urma unui meci încheiat 1-1 după 120 de minute, potrivit FIFA.

Egipt va juca cu Argentina

În faza următoare a competiției, reprezentativa africană va întâlni Argentina.

Până în acest moment, Paraguay, Franța, Canada, Maroc, SUA, Belgia, Brazilia, Norvegia, Anglia, Mexic, Spania, Portugalia, Elveția și Egipt și-au asigurat prezența în optimile de finală.

Australia a început mai bine partida și a fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 5, când Volpato a șutat puternic de la distanță, însă mingea a lovit bara.

Egiptul a răspuns rapid și a deschis scorul în minutul 13, prin Ashour, care a reluat cu capul și l-a învins pe portarul australian pentru 1-0.

Autogolul lui Hany a trimis partida în prelungiri

După gol, egiptenii au controlat jocul și au continuat să creeze ocazii. Marmoush a fost blocat în minutul 16, iar cinci minute mai târziu Zico a ratat ținta dintr-o poziție favorabilă. De cealaltă parte, Australia a amenințat în minutul 23, când reluarea cu capul a lui Lucas Herrington a trecut puțin pe lângă poartă.

La reluarea jocului, Egiptul a fost aproape de desprindere. În minutul 47, Marmoush a irosit o mare șansă, iar un minut mai târziu Hany a avut nevoie de îngrijiri medicale după un duel în propriul careu.

Fundașul egiptean a revenit pe teren, însă în minutul 55 a devenit protagonistul unui moment nefericit. În urma unei faze fixe, Hany și-a trimis mingea în propria poartă, iar Australia a egalat la 1-1.

Egiptul a continuat să domine și a mai trecut pe lângă gol prin Ashour (minutul 73), în timp ce australienii au răspuns prin Metcalfe (minutul 82), al cărui șut a fost blocat.

În prelungirile timpului regulamentar, egiptenii au ratat două ocazii uriașe. În minutul 90+3, Beach a intervenit spectaculos la o lovitură de cap, iar trei minute mai târziu Mohamed Salah i-a oferit o pasă excelentă lui Ashour, însă un fundaș australian a respins salvator.

Mutarea Australiei s-a întors împotriva sa

În cele 30 de minute suplimentare, Egiptul a rămas echipa mai periculoasă. Salah a șutat peste poartă în minutul 93, iar Hassan a fost blocat providențial de Harrington în minutul 115, astfel că învingătoarea a fost decisă la loviturile de departajare.

Australia a apelat la o mutare surprinzătoare înaintea penalty-urilor, introducându-l pe experimentatul Mathew Ryan în locul portarului titular. Decizia s-a dovedit însă inspirată pentru adversari.

Egiptenii au consultat pe o tabletă o serie de execuții cu Ryan în poartă, iar goalkeeperul australian a plonjat greșit la fiecare lovitură.

Seria a început cu ratarea lui Souttar, urmată de golul lui Saber. Irvine și Mabil au înscris pentru Australia, în timp ce Rabia și Mohamed Salah au punctat pentru Egipt.

Momentul decisiv a venit la execuția lui Lucas Herrington, care a trimis mingea în bară. Abdelmaguid a transformat apoi fără emoții penalty-ul decisiv, stabilind scorul de 4-2 și calificarea Egiptului în optimile Campionatului Mondial.

Stiri calde

16:14 - Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru Dacian Cioloș în cursa pentru șefia Francofoniei

16:03 - Trump a citit dintr-o carte pentru copii la podcastul realizat de Usha Vance

15:56 - Messi scrie o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială. Recordurile stabilite de starul Argentinei

15:49 - Viorel Pașca, acuzat de abuzuri grave de Carla Tănasie

15:42 - Noua Zeelandă a învins Franța în meciul de deschidere a Campionatului Națiunilor la Rugby. România debutează la noapte

15:33 - Vacanțe mai scumpe în Italia. Turiștilor li se vor lua taxe mai mari

15:23 - Rareș Bogdan prezintă cele 10 motive pentru care românii ar trebui să aprecieze America

15:09 - Rică Răducanu, internat de urgență la Mangalia. „Nu sunt bine, sunt în spital”

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale