După Canada, și Lituania îi interzice Irinei Vlah accesul pe teritoriul său pentru cinci ani

Republica Moldova. Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, în prezent candidată la alegerile parlamentare din partea Blocului Electoral Patriotic, a primit interdicție de intrare în Lituania. Interdicția este valabilă pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost anunțată luni, 16 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius.

Instituția de la Vilnius a explicat că măsura se datorează legăturilor apropiate dintre Irina Vlah și Federația Rusă. De asemenea și a implicării sale în activități prin care Moscova ar încerca să exercite o influență nelegitimă asupra proceselor politice și democratice din Republica Moldova. Autoritățile au menționat explicit și contextul electoral al scrutinului parlamentar programat pentru 28 septembrie 2025.

Potrivit MAE lituanian, președinta Partidului „Inima Moldovei”, formațiune parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a efectuat în ultimul an vizite repetate la Moscova. Acolo unde s-ar fi întâlnit cu oficiali ai Federației Ruse pentru a coordona acțiuni în interesul Kremlinului.

Într-o reacție pe Facebook, Irina Vlah a comentat că este „încă o decizie stranie”.

„Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania. Presupun că din nou s-au străduit "prietenii" mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere, să mă discrediteze. Nu au reușit până acum. Nu vor reuși nici în continuare. Asta e. Luăm act și mergem înainte. Iar după 28 septembrie 2025, lucrurile vor arăta cu totul altfel. Nu a mai rămas mult”, a menționat Irina Vlah.

Nu este prima dată când Irina Vlah intră pe lista neagră a unei țări occidentale. Pe 28 august, Guvernul Canadei i-a aplicat sancțiuni, iar în Republica Moldova, Consiliul de Supraveghere Interinstituțională a dispus înghețarea fondurilor sale prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

Irina Vlah figurează pe poziția a treia în lista electorală a Blocului Patriotic, formațiune care încearcă să obțină mandate în viitorul Parlament. Partidul său, „Inima Moldovei”, înregistrat la sfârșitul anului trecut, a fost vizat recent în dosare privind finanțarea ilegală a partidelor politice și coruperea alegătorilor.