Dumitru, ciobanul care a ajuns să dețină acțiuni la marile bănci ale Europei, în timp ce dormea în cojoc pe munte

În anii ’20, când Bucureștiul se autointitula „Micul Paris” și elitele își etalau averile în automobile străine, în satul Jina din județul Sibiu trăia un om care ar fi putut cumpăra, la propriu, jumătate din Calea Victoriei.

Dumitru Gherman, un cioban muntean cu o privire tăioasă și mâini bătătorite de muncă, a devenit simbolul unei bogății aproape de neconceput pentru un om de rând. Deși deținea mii de oi și depozite bancare uriașe, a refuzat până la moarte să poarte haine „domnești”, preferând straiele populare și opincile, fapt ce i-a atras porecla de „Miliardarul desculț”.

Cazul său a uimit lumea financiară a vremii. Se spune că în momentul de apogeu al crizei economice, când marile bănci tremurau, Dumitru de la Jina era unul dintre puținii lichidatori reali de numerar, având o influență atât de mare încât cuvântul său cântărea greu chiar și în consiliul de administrație al faimoasei Bănci Marmorosch Blank, pilonul central al finanțelor românești interbelice.

Dumitru Gherman nu a moștenit bogăția, ci a construit-o folosind un sistem logistic pe care astăzi marii manageri îl studiază ca pe un model de eficiență. În timp ce alți crescători de animale se mulțumeau cu pășunatul local, Dumitru a extins transhumanța la nivel industrial. Turmele sale, care numărau la un moment dat peste 20.000 de oi, nu se opreau în Carpați.

Ele traversau țara până în Dobrogea, în Crimeea sau chiar spre stepele rusești, valorificând resursele de iarbă gratuită și piețele unde prețul lânii și al brânzei era cel mai mare.

Secretul succesului său a fost integrarea pe verticală. Dumitru nu vindea doar materie primă. El controla tot lanțul: de la reproducerea animalelor, la transportul produselor și până la vânzarea directă către armată sau către marii exportatori. Banii obținuți nu erau cheltuiți pe lux, ci erau reinvestiți instantaneu în aur și acțiuni bancare. Într-o epocă fără transferuri digitale, ciobanul din Jina căra aurul în desagi, depunându-l la bănci cu o nonșalanță care îi lăsa mască pe funcționarii îmbrăcați la patru ace.

Una dintre cele mai populare istorisiri despre Dumitru Gherman este legată de vizitele sale la București. Se spune că, intrat în sediul somptuos al Băncii Marmorosch Blank pentru a-și verifica dividendele, a fost inițial luat în râs de portarii care îl credeau un cerșetor rătăcit de la munte.

Umilința angajaților a fost totală când directorul băncii, informat de identitatea vizitatorului, a coborât personal să îl întâmpine pe „Marele Gherman”.

Documentele bancare ale vremii confirmă că acesta deținea pachete semnificative de acțiuni, fiind unul dintre marii deponenți de aur. Încrederea sa în aurul fizic l-a salvat de falimentul răsunător al băncii din 1931.

Simțind prăbușirea sistemului, se spune că Dumitru și-a retras o mare parte din depozite înainte ca porțile băncii să se închidă definitiv, demonstrând un instinct financiar mai ascuțit decât al multor economiști cu studii la Viena.

Ceea ce l-a făcut pe Dumitru Gherman o legendă a fost refuzul său de a se schimba. Deși era posesorul unei averi ce astăzi ar fi evaluată la zeci de milioane de euro, a continuat să trăiască în satul său, să mănânce mămăligă cu brânză și să doarmă, vara, pe prispa casei sau în munte, alături de ciobanii săi.

Nu și-a construit palate de marmură, ci a investit în pământuri și în educația comunității, fiind un mecena discret pentru bisericile și școlile din Mărginimea Sibiului. „Banii sunt sămânță, nu hrană”, spunea el, explicând că rostul averii este să rodească pentru viitor, nu să fie consumată în plăceri trecătoare. Această filozofie de viață i-a permis să treacă prin perioade de criză și război fără ca imperiul său să se clatine.

Destinul averii lui Dumitru Gherman a fost cel al întregii burghezii românești sub tăvălugul comunist. Odată cu naționalizarea din 1948, turmele au fost confiscate, pământurile au trecut la stat, iar depozitele bancare au fost anulate. Bătrânul cioban, care înfruntase lupi și criză mondială, s-a văzut deposedat de munca de o viață într-o singură noapte.

Totuși, legenda spune că o parte din aurul său nu a fost găsit niciodată de Securitate. În satele din jurul Jinei, încă mai circulă povești despre cazane cu galbeni îngropate în locuri știute doar de el, undeva pe versanții pe care și-a purtat turmele timp de opt decenii. Dincolo de bani, a rămas însă povestea omului care a dovedit că succesul nu are nevoie de haine scumpe, ci de viziune, curaj și o legătură indestructibilă cu rădăcinile.