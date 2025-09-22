Opinii

Dronele rusești nu violează spații aeriene, ci creiere

Comentează știrea
Dronele rusești nu violează spații aeriene, ci creiereSursa: EVZ
Din cuprinsul articolului

Au trecut două săptămâni după ce aviația NATO a fost pusă în stare de alarmă de pătrunderea mai multor drone în spațiul aerian polonez.

Serviciile de informații militare ale țărilor membre NATO nu au putut până acum decât să lanseze supoziții cu privire la natura evenimentului. Singurii care s-au lansat în declarații certe au oficialii de la Moscova. Cum era de așteptat, au negat că ar avea vreun amestec în această poveste.

Rușii fac pe niznaiul

Deja a devenit foarte greu de ținut evidența numărului încălcărilor de spațiu aerian al statelor din estul continentului . Singura constantă este aceea a poziției Kremlinului la fiecare încălcare. Există o sintagmă consacrată, „face pe niznaiul”.

Mai mult, Ambasada Federației Ruse la București își permite chiar „miștouri”. Ambasadorul rus a fost convocat acum o săptămână la Ministerul Externe, pentru o nouă violare a spațiului aerian românesc. La protestul părții române, ambasadorul rus a transmis că drona Geran a fost de fapt un OZN.

Amenințare cu masacru armat la o școală din Capitală. Mesaj anonim, trimis la Inspectorat
Amenințare cu masacru armat la o școală din Capitală. Mesaj anonim, trimis la Inspectorat
Tot ce trebuie să știi înainte să începi construcția unei case în 2025. Documente necesare și costuri
Tot ce trebuie să știi înainte să începi construcția unei case în 2025. Documente necesare și costuri

Ce a zis Donald Trump

Cea mai vehiculată opinie cu privire la incursiunile rusești deasupra teritoriilor statelor vecine este că ele testează reacțiile. Din motive pe care nu mă hazardez să le calific, după incidentul polonez, Donald Trump a zis că „ar putea fi o greșeală”. Să fie tot o greșeala că la câteva zile trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul Estoniei?

Eu nu cred nici în greșeli de acest fel și nici în coincidențe. Dar părerea mea este lipsită de orice valoare practică. Nu după mine își potrivește omenirea ceasul. Nu exclud deloc intenția de testare a procedurilor, tipurilor și timpilor de reacție ale armatelor țărilor încercate de avioanele și dronele rusești.

Cămașă vs. haină

Cred însă că pe lângă această intenție, rușii mai au încă o țintă. Una pe care încearcă să o atingă prin ceea ce se cheamă PSYOP. Prin operațiuni psihologice care vizează inducerea unei anumite stări populațiilor din țările estului Europei. Adică. inducerea unor temeri serioase cu privire la sprijinul pe care guvernele acestor țări NATO îl acordă Ucrainei.

Mai pe românește, strategia rușilor tine de stârnirea în populațiile țărilor vizate a reflexului „Cămașa e mai aproape de piele decât haina”. Se uită omul pe cer, sau la televizor, vede drona, sau află zilnic de așa ceva, și-l cam ia cu frig. Luat de frig, caută să se încălzească cu gândul că în fond și la urma urmei, rușii ăștia nu-s chiar așa de răi. Adică, exact ceea ce puteți vedea frecvent pe rețelele de socializare.

O nouă metodă

România este expusă permanent operațiunilor de acest fel. Cine nu mă crede, să revadă procentele cu care partidele suveraniste au pătruns în Parlament. Să se uite cu atenție și la personaje din familia „formatorilor de opinie”, în spusele cărora nu mai regăsește nimic din cum îi știa. Printre metodele la care am fost expuși până acum, a mai apărut una nouă prin frecvența cu care este folosită. Vizează nu violarea spațiului aerian, ci a minților.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:43 - Dronele rusești nu violează spații aeriene, ci creiere
08:34 - Amenințare cu masacru armat la o școală din Capitală. Mesaj anonim, trimis la Inspectorat
08:27 - Reuniune urgentă ONU pe tema avioanelor rusești intrate în Estonia
08:21 - Homo Severus - Auditul Interzis
08:14 - Vreme de vis, la început de săptămână, în Republica Moldova. Valorile termice rămân ridicate
08:05 - Ce se întâmplă dacă ești executat silit și nu ai bunuri pe numele tău

HAI România!

Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel

Proiecte speciale