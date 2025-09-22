Dronele rusești nu violează spații aeriene, ci creiere

Au trecut două săptămâni după ce aviația NATO a fost pusă în stare de alarmă de pătrunderea mai multor drone în spațiul aerian polonez.

Serviciile de informații militare ale țărilor membre NATO nu au putut până acum decât să lanseze supoziții cu privire la natura evenimentului. Singurii care s-au lansat în declarații certe au oficialii de la Moscova. Cum era de așteptat, au negat că ar avea vreun amestec în această poveste.

Deja a devenit foarte greu de ținut evidența numărului încălcărilor de spațiu aerian al statelor din estul continentului . Singura constantă este aceea a poziției Kremlinului la fiecare încălcare. Există o sintagmă consacrată, „face pe niznaiul”.

Mai mult, Ambasada Federației Ruse la București își permite chiar „miștouri”. Ambasadorul rus a fost convocat acum o săptămână la Ministerul Externe, pentru o nouă violare a spațiului aerian românesc. La protestul părții române, ambasadorul rus a transmis că drona Geran a fost de fapt un OZN.

Cea mai vehiculată opinie cu privire la incursiunile rusești deasupra teritoriilor statelor vecine este că ele testează reacțiile. Din motive pe care nu mă hazardez să le calific, după incidentul polonez, Donald Trump a zis că „ar putea fi o greșeală”. Să fie tot o greșeala că la câteva zile trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul Estoniei?

Eu nu cred nici în greșeli de acest fel și nici în coincidențe. Dar părerea mea este lipsită de orice valoare practică. Nu după mine își potrivește omenirea ceasul. Nu exclud deloc intenția de testare a procedurilor, tipurilor și timpilor de reacție ale armatelor țărilor încercate de avioanele și dronele rusești.

Cred însă că pe lângă această intenție, rușii mai au încă o țintă. Una pe care încearcă să o atingă prin ceea ce se cheamă PSYOP. Prin operațiuni psihologice care vizează inducerea unei anumite stări populațiilor din țările estului Europei. Adică. inducerea unor temeri serioase cu privire la sprijinul pe care guvernele acestor țări NATO îl acordă Ucrainei.

Mai pe românește, strategia rușilor tine de stârnirea în populațiile țărilor vizate a reflexului „Cămașa e mai aproape de piele decât haina”. Se uită omul pe cer, sau la televizor, vede drona, sau află zilnic de așa ceva, și-l cam ia cu frig. Luat de frig, caută să se încălzească cu gândul că în fond și la urma urmei, rușii ăștia nu-s chiar așa de răi. Adică, exact ceea ce puteți vedea frecvent pe rețelele de socializare.

România este expusă permanent operațiunilor de acest fel. Cine nu mă crede, să revadă procentele cu care partidele suveraniste au pătruns în Parlament. Să se uite cu atenție și la personaje din familia „formatorilor de opinie”, în spusele cărora nu mai regăsește nimic din cum îi știa. Printre metodele la care am fost expuși până acum, a mai apărut una nouă prin frecvența cu care este folosită. Vizează nu violarea spațiului aerian, ci a minților.