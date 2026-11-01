Forțele Aeriene Regale britanice (RAF) au folosit pentru prima dată drona militară Protector RG1 pentru a monitoriza nave rusești care traversau Canalul Mânecii, într-o operațiune desfășurată între sfârșitul lunii septembrie și jumătatea lunii octombrie 2026. Aparatul fără pilot a acționat împreună cu elicoptere și nave ale Marinei Regale, în cadrul eforturilor de supraveghere și protejare a apelor britanice.

Misiunea are loc pe fondul intensificării activităților navale rusești în apropierea Regatului Unit și al preocupărilor NATO privind securitatea maritimă. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică la 1 noiembrie, în primele șapte luni ale anului 2026, activitatea rusă în apropierea apelor britanice a crescut cu 25% față de aceeași perioadă din 2025.

Aparatul utilizat de RAF este Protector RG1, o aeronavă fără pilot, controlată de la distanță, concepută pentru misiuni de supraveghere, recunoaștere și colectare de informații. În operațiunea din Canalul Mânecii, drona nu a fost înarmată și a furnizat mai mult de 10 ore de monitorizare a navelor străine.

Protector face parte dintr-un program prin care Forțele Aeriene Regale britanice își modernizează capacitățile de supraveghere. Regatul Unit a comandat 16 astfel de aparate, dintre care 11 au fost livrate și introduse în serviciu, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul britanic al Apărării și preluate de presa internațională.

Un avantaj important al acestui sistem este autonomia ridicată. Potrivit prezentării tehnice publicate de RAF, Protector poate zbura mai mult de 40 de ore și este echipat cu senzori și sisteme radar care permit identificarea și urmărirea țintelor de la distanță. Aeronava poate opera inclusiv în spațiul aerian civil, alături de aeronave pilotate.

Operațiunea cu drona a făcut parte dintr-un efort mai amplu de monitorizare a activității navale rusești. Între 1 și 14 octombrie, navele britanice HMS Dauntless și HMS Tune au urmărit fregata rusă RFN Neustrashimy.

În aceeași perioadă, elicoptere ale RAF au supravegheat o navă rusească de informații care opera în apropierea unor unități NATO participante la un exercițiu militar. De asemenea, a fost monitorizată nava rusească de desant RFN Aleksandr Shabalin, în timp ce traversa Canalul Mânecii.

Comandantul Neil Skinner, responsabil de HMS Dauntless, a explicat că urmărirea deplasărilor navei Neustrashimy a contribuit la obținerea unei imagini mai clare asupra activității maritime din regiune și la protejarea securității Regatului Unit.

La rândul său, comandantul Sam Haley, de la Escadrila XIII a RAF, a declarat că primele misiuni operaționale ale aeronavei Protector în spațiul aerian britanic demonstrează valoarea acestei capacități pentru apărarea țării. El a subliniat că sistemul poate asigura supraveghere și recunoaștere pe perioade îndelungate și poate colabora cu navele Marinei Regale.

Datele publicate de Ministerul britanic al Apărării arată că operațiunile Marinei Regale pentru monitorizarea activității rusești au crescut cu 25% în primele șapte luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

În luna iulie, navele și elicopterele britanice au desfășurat timp de 21 de zile misiuni de supraveghere în apele Regatului Unit și în Atlanticul de Nord. Printre navele implicate s-au numărat HMS Somerset, HMS Tyne, HMS Mersey și HMS Severn.

O parte dintre operațiuni au vizat și nave comerciale asociate așa-numitei flote fantomă rusești, utilizată pentru transportul petrolului în pofida sancțiunilor internaționale. Autoritățile britanice consideră că escortarea acestor transporturi de către nave militare rusești consumă resurse navale care ar putea fi folosite în alte misiuni.

Utilizarea dronei Protector RG1 face parte dintr-un efort mai amplu al Londrei de a integra sisteme fără pilot în operațiunile de apărare. Acestea pot asigura supraveghere de lungă durată și pot transmite informații către navele militare și structurile de comandă.

Într-un răspuns transmis Parlamentului britanic la 23 octombrie 2026, Ministerul Apărării a precizat că misiunea unui aparat Protector în Canalul Mânecii, la 14 octombrie, a fost realizată în sprijinul obiectivelor de apărare, nu la solicitarea Ministerului de Interne. Instituția a explicat că monitorizarea apelor britanice urmărește protejarea intereselor naționale și descurajarea activităților potențial ostile.

În acest context, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a susținut că forțele armate trebuie să colaboreze permanent pentru a proteja țara și interesele sale naționale. Oficialul a prezentat misiunea Protector drept un exemplu al modului în care armata britanică își adaptează capacitățile pentru a identifica și descuraja amenințările.