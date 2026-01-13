Drepturile consumatorului protejate: Polonia aplică sancțiuni drastice platformelor de comerț electronic

Într-o eră a consumului digital accelerat, linia dintre un „chilipir” și o „manipulare” a devenit extrem de subțire. Recentele sancțiuni aplicate în Polonia și noile reglementări fiscale din România marchează un punct de cotitură în lupta pentru transparență și siguranță în comerțul online. Protecția consumatorului nu mai este doar un concept teoretic, ci un scut activ împotriva practicilor neloiale.

Cea mai frecventă capcană în care cad cumpărătorii este iluzia unei economii masive. Autoritatea poloneză (UOKiK) a sancționat Zalando (7 mil. €) și Temu (1 mil. €) tocmai pentru încălcarea Directivei Omnibus, anunță POLSKA AGENJA PRASOWA.. Această reglementare obligă magazinele să afișeze cel mai mic preț din ultimele 30 de zile, prevenind astfel umflarea artificială a prețului înainte de promoții.

„Prezentarea creșterilor de prețuri drept chilipiruri trebuie să înceteze”, afirmă Tomasz Chrostny (UOKiK). Această acțiune protejează dreptul fundamental al consumatorului de a lua o decizie de cumpărare bazată pe informații reale, nu pe procente de reducere fictive.

Cazul Temu ridică miza protecției consumatorului dincolo de portofel. Ancheta deschisă de Comisia Europeană sub Legea privind serviciile digitale (DSA) vizează aspecte vitale:

Siguranța fizică: Blocarea produselor periculoase sau ilegale (cosmetice toxice sau jucării neconforme).

Integritatea psihologică: Combaterea „Dark Patterns” (design manipulativ) și a mecanismelor de tip „gamification” care pot crea dependență, afectând în special minorii.

Protecția consumatorului înseamnă, în acest context, un spațiu digital care nu exploatează vulnerabilitățile psihologice ale utilizatorului pentru a genera profit.

Introducerea, de la 1 ianuarie 2026, a taxei de 25 de lei pentru coletele non-UE (sub 150 euro) are un rol dublu. Pe lângă reechilibrarea competiției cu producătorii locali, aceasta responsabilizează platformele asiatice (Temu, Shein, AliExpress).

Atenție la costuri: Deși taxa este transferată către cumpărător ca „taxă logistică”, ea servește ca un semnal de alarmă privind costurile reale ale importurilor de la distanță.

Riscul returului: Consumatorii trebuie să știe că această taxă nu este rambursabilă în caz de retur, ceea ce încurajează o cumpărare mai responsabilă și mai puțin impulsivă.

Supravegherea nu se oprește la acești doi giganți. Companii precum Media Markt, Sephora, Glovo sau Biedronka sunt, de asemenea, sub investigație. Acest „efect de domino” demonstrează că nicio entitate, indiferent de mărime, nu este mai presus de lege.

Protecția oferită de stat și de UE este eficientă doar dacă este însoțită de o vigilență personală. Amenzile actuale sunt un avertisment dur:

Verificați istoricul prețului: Nu vă încredeți doar în eticheta roșie. Citiți detaliile fiscale: Fiți atenți la taxele logistice care apar la „finalizarea comenzii”. Raportați abuzurile: Multe dintre aceste investigații au pornit chiar de la reclamațiile clienților.