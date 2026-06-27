Într-o seară de o intensitate remarcabilă, pe Guadalajara Stadium (Estadio Akron), selecționata Spaniei și-a confirmat statutul de favorită în Grupa H de la Campionatul Mondial FIFA 2026.

Spania a învins reprezentativa Uruguayului cu scorul de 1-0, consolidându-și prima poziție în grupă și trimițând acasă, pentru al doilea turneu consecutiv încă din faza grupelor, dubla campioană mondială din America de Sud. Suporterii uruguayeni au plecat cu o grea suferință.

Rezultatul din Guadalajara a pecetluit o seară istorică, iar în celălalt meci al grupei, remiza albă (0-0) dintre Republica Capului Verde și Arabia Saudită a propulsat selecționata africană direct în optimile de finală.

Atacul spaniolilor dădea frisoane adversarilor. Conștient că Uruguayul avea nevoie disperată de o victorie pentru a fi sigur de calificare, selecționerul Marcelo Bielsa a organizat o defensivă agresivă, încercând să blocheze pătrunderile vedetei Lamine Yamal.

Cu toate acestea, Spania a controlat autoritar mijlocul terenului, înregistrând o posesie zdrobitoare de aproape 75%.

Minutul 42 (0-1). Monotonnia posesiei a fost spartă de o acțiune rapidă în zonă centrală. Mijlocașul Álex Baena a prins un șut necruțător de la marginea careului, deschizând scorul. Faza a fost analizată de sistemul VAR, care a validat oficial reușita ibericului.

Uruguayul a suferit o lovitură tactică grea chiar înainte de pauză, Manuel Ugarte părăsind terenul accidentat în minutul 44, fiind înlocuit de Nicolás de la Cruz.

În partea secundă, Marcelo Bielsa a riscat totul. L-a introdus pe atacantul Federico Viñas în locul lui Federico Valverde și pe Sergio Rochet în poartă, însă Spania, sub bagheta tactică a lui Luis de la Fuente, a absorbit excelent presiunea.

Lamine Yamal a făcut spectacol pe contraatac, ridicând fanii în picioare în minutul 72 după o cursă pe întreaga lungime a terenului. Finalul de meci a fost marcat de tensiuni uriașe pe măsură ce Uruguayul a realizat că este eliminată de la Cupa Mondială:

Minutul 90+4: Frustrarea sud-americanilor a explodat în prelungiri, când Agustín Canobbio a văzut direct cartonașul roșu după un fault violent, lăsând echipa „Celeste” în genunchi.

Marcelo Bielsa: „Nu am fost capabil să maximizez potențialul jucătorilor Uruguayului. Prin schimbarea lui Valverde, am căutat să avem o prezență mai puternică în atac. Ceea ce am oferit eu fotbalului uruguayan este egal cu zero, deoarece orice contribuție pe care un antrenor o poate aduce unei echipe naționale este inutilă dacă nu obții un rezultat pozitiv.

Dacă mă întrebați cum își vor aminti de mine, își vor aminti de mine ca de cineva care nu a lăsat nimic în urmă. Meciul a fost destul de echilibrat. Am fi meritat o remiză. Ar fi trebuit să obținem un rezultat de egalitate. Jocul (performanța) nu a fost problema.”

Uruguay 0 - 1 Spania (0-1 la pauză)

Marcatori: ESP: Álex Baena (42')

Cartonașe Galbene URU: J.M. Sanabria (54'), G. Varela (58'), N. de la Cruz (90'+2). ESP: Álex Baena (46')

Cartonaș Roșu. URU: Agustín Canobbio (90'+4 - eliminare directă). Sursa: fifa.com

Uruguay (4-1-2-3): Muslera (45' Rochet) – Varela, C Cáceres, Olivera, Sanabria (69' B. Rodríguez) – Ugarte (44' De la Cruz) – Bentancur, Valverde (56' F. Viñas) – Canobbio, D. Núñez, M. Araújo.. Selecționer: Marcelo Bielsa.

Spania (4-1-2-3): Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri – M. Merino (59' D. Olmo), Pedri (59' F. Ruiz) – Lamine Yamal (75' N. Williams), Oyarzabal (75' F. Torres), Álex Baena (65' Y. Pino). Selecționer: Luis de la Fuente.

The Guardian: „Nu este nicio rușine să pierzi cu 1-0 în fața unei Spanii atât de mature tactic. Uruguayul a pierdut, de fapt, această Cupă Mondială în primele două meciuri, când nu a reușit să învingă Capul Verde sau Arabia Saudită.”

Al Jazeera: „Spania a dictat complet ritmul prin posesie. Deși au avut puține șuturi pe spațiul porții, defensiva iberică nu a tremurat nicio secundă. Un succes binemeritat pentru trupa lui De la Fuente, în timp ce Uruguay părăsește Mexicul în lacrimi și tensiune.”