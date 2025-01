Monden Drama unei mari artiste din România: Am muncit o viață întreagă degeaba







Stela Enache, artista de muzică ușoară care interpretează melodia ”Ani de liceu”, are o pensie extrem de mică, chiar dacă a încântat publicul ani întregi. În prezent, aceasta este consilier cultural la o universitate din București, post de la care primește câțiva bani în plus.

Stela Enache a muncit o viață întreagă degeaba

Cu toate acestea, artista a spus că este nemulțumită de pensia pe care o primește de la stat și că a muncit o viață întreagă degeaba. Ea a declarat că nu va renunța la muzică și că încă are planuri de viitor.

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare.

Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit. Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng, însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”, a spus artista pentru Click!

Nu știe noțiunea de vacanță

Artista în vârstă de 74 de ani încă mai are o viață activă și mai merge la concerte, emisiunii TV sau evenimente culturale. Aceasta a spus că nu știe noțiunea de vacanță pentru că n-a luat niciodată pauză de la muncă, dar că încearcă să îmbine utilul cu plăcutul.

Stela Enache nu renunță

”Nu cunosc noțiunea de vacanță. Eu îmbin utilul cu plăcutul. Nu am știut niciodată ce e o vacanță. Vara, când lumea pleacă în concedii, sunt turneele cele mai multe, pe Litoral și în toată țara. În vacanța de iarnă, de asemenea, sunt concerte. Practic, nu ai timp pentru tine. Nici de pauză, nici de vacanță. Dar poate e mai bine așa. Nu am timp să plâng în barbă, ci să pun osul la bătaie”, a declarat ea în urmă cu ceva timp.