Dragoste și politică. George și Ilinca Simion, de la echipă electorală la cuplu







George Simion și soția sa, Ilinca, au trecut de la o relație profesională la una personală, consolidând un parteneriat care a început în plină activitate politică.

De la campanie politică la căsătorie

Într-un interviu recent, Ilinca a povestit cum s-au cunoscut în 2019, într-o perioadă în care liderul AUR candida independent.

„George avea campanie când a candidat independent în 2019. Atunci l-am cunoscut, în 2019. El își făcea campanie la Timpuri Noi unde avea sediul, eu stăteam acolo.

O prietenă bună a mea din Slobozia a ajuns acolo, nu știu cum, și mi-a spus: Hai și tu acolo la sediul lor”.

Întâlnirea a fost urmată de o colaborare profesională intensă, iar relația lor a evoluat firesc. „2019-2021 au fost anii în care am fost parteneri profesionali”.

Temerile Ilincăi la începutul relației: „Îl vedeam foarte rar”

Deși apropierea dintre cei doi s-a produs treptat, Ilinca a recunoscut că a avut unele rețineri în a începe o relație cu un om politic atât de activ. În același podcast, ea a vorbit deschis despre nesiguranțele de atunci.

„Eu nu vorbesc cu nimeni despre chestiile mele intime, nu știu decât eu și tot eu. Atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi, pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam cumva emoții în privința lui, știam că e un om care e în politică, că e un om care are foarte multe lucruri de făcut, care aleargă toată ziua și niciunei femei nu îi place să stea singură. Eu, deși lucram cu el, îl vedeam foarte rar, vorbeam foarte des, doar că îl vedeam foarte rar.”

Deși George Simion a mărturisit că nu a fost „dragoste la prima vedere”, relația lor a crescut în timp și a dus la formarea unei familii.

Cine este Ilinca Simion

Ilinca Munteanu, devenită Simion după căsătorie, s-a născut pe 9 ianuarie 1998 și are 27 de ani. Deși a fost prezentă în anturajul politic al soțului său încă din 2019, ea a evitat să intre în lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe cariera sa juridică.

Este absolventă de Drept și a activat ca stagiară la instituții precum Avocatul Poporului și Institutul Român pentru Drepturile Omului. În 2023, potrivit declarației de avere a soțului, a lucrat la Ministerul Educației, cu un venit net anual de 8.250 de lei.

În 2022, nu a avut venituri declarate. În ciuda unei diferențe de vârstă de 11 ani între ea și George Simion, cei doi formează o familie stabilă. S-au căsătorit civil pe 26 august 2022 la Primăria Măciuca, iar cununia religioasă a avut loc a doua zi, relatează libertatea.