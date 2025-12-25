Dragoș Cazacu, victorie la un turneu de tenis de Crăciun din Antalya

Dragoş Nicolae Cazacu, cap de serie numărul 7, s-a calificat joi, de Crăciun, în turul al doilea al turneului ITF de la Antalya, competiție dotată cu premii totale în valoare de 15.000 de dolari.

Tenismenul Dragoş Nicolae Cazacu l-a învins în primul tur al turneului ITF de la Antalya pe jucătorul rus Ivan Iutkin, impunându-se fără emoții, scor 6-0, 6-2, într-o partidă care a fost disputată joi.

Tot joi, Dragoş Cazacu urmează să evolueze și în proba de dublu. Alături de turcul Gokberk Saritaş, echipă cap de serie numărul 2, va întâlni perechea formată din Jonathan Ivarsson și Ali Yazdani, din Suedia, respectiv Iran.

Filip Jianu, cap de serie numărul 1, va juca în primul tur al turneului ITF de la Antalya împotriva americanului Ozan Bariş. Partida marchează debutul jucătorului român în competiția de 15.000 de dolari, pe tabloul principal al turneului.

Tot în prima rundă, Ştefan Ilie Bogdan Petre îl va întâlni pe austriacul Alexander Wagner. Ambii jucători români își vor continua parcursul în turneu în funcție de rezultatele primului tur, urmărind calificarea în fazele următoare și acumularea de puncte pentru clasament, conform formatului standard al competițiilor internaționale de tenis ITF.

În primul tur al turneului ITF de la Antalya, Sara Victoria Bălan și Alexandra Irina Anghel se vor întâlni într-un meci între jucătoare din România. Partida va deschide tabloul principal la simplu feminin, fiind prima confruntare directă dintre cele două în această competiție.

Tot în prima rundă, jucătoarea Sara Victoria Bălan va evolua la dublu, alături de jucătoarea Yeva Gallievska din Ucraina. Perechea lor va întâlni echipa kazahă Asylzhan Arystanbekova/Ingkar Dyussebay, cap de serie numărul 1, într-un meci programat în faza inaugurală a competiției de dublu.