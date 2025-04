Politica Dragnea, ironii despre Ciolacu: Era cel mai bun la schimbat scrumiere







Conflict între fostul lider PSD Liviu Dragnea și actualul premier Marcel Ciolacu. Dragnea a lansat o serie de atacuri la adresa lui Ciolacu, pe care l-a acuzat de „slugărnicie”.

Liviu Dragnea l-a ironizat pe premier pentru rolul său în PSD în perioada în care conducea partidul.

Dragnea despre Ciolacu: „Cel mai bun la schimbat scrumiere”

"Pe vremea când îi conduceam eu, Ciolacu era cel mai bun la schimbat scrumierele și, mai mult decât atât, niciodată, dar absolut niciodată nu mi s-a încălzit vinul în pahar", a spus fostul lider al PSD.

Dragnea nu s-a oprit doar la Ciolacu, ci l-a adus în discuție și pe fostul premier Sorin Grindeanu, pe care l-a desemnat prim-ministru după alegerile din 2016.

"Era și o competiție între ei. În sensul că Grindeanu trăgea foarte tare, dar nu l-a depășit niciodată pe Ciolacu. Nu sunt ironic. Eu sunt un om serios și vă spun adevărul", a adăugat el.

Vizita lui Dragnea la Washington

Dragnea a încercat să demonteze zvonurile potrivit cărora prezența sa la ceremonia de învestire a lui Donald Trump în 2017 ar fi fost obținută prin cumpărarea unei invitații.

"Pe de altă parte, eu atunci am fost invitat oficial, nu cum a spus Victor Ponta, că am plătit. Nu am plătit.

S-a și pornit un proces care s-a închis, s-a returnat la DNA... Am fost invitat și m-am întâlnit cu Donald Trump și am discutat lucruri care au avut și urmări", a povestit acesta.

Dragnea susține că a discutat cu Trump despre mai multe aspecte legate de relațiile economice dintre România și SUA, inclusiv exploatarea gazelor din Marea Neagră, un subiect asupra căruia fostul lider PSD spune că a avut rezerve.

"Cu una din urmări nu am fost de acord, ca toate gazele din Marea Neagră să fie luate din România și să fie duse în Ungaria sau Austria", a completat el.

Ce spusese Ciolacu

Schimbul de replici între cei doi politicieni a pornit de la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care a criticat vizita lui Dragnea la Washington și a făcut referire la atitudinea acestuia față de administrația Trump.

"Şi dumneavoastră, şi eu mă aştept ca statul român să fie la masa administraţiei Trump cu demnitate, nu cu atitudine de ospătar", a precizat Ciolacu.