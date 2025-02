Draghi propune ca UE să funcționeze ca un singur stat

Uniunea Europeană are nevoie de o reformă radicală pentru a face față provocărilor globale și economice, iar aceasta trebuie să funcționeze ca un singur stat, a afirmat fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

Într-o intervenție recentă în Parlamentul European, Draghi a subliniat că este esențial ca Uniunea Europeană să acționeze mai coordonat, având în vedere complexitatea provocărilor economice, științifice și comerciale cu care se confruntă.

„Este tot mai clar că trebuie să acționăm tot mai mult ca și cum am fi un singur stat pentru a depăși provocările UE”, a spus Draghi, referindu-se la raportul său solicitat de Comisia Europeană privind strategia de creștere a competitivității europene.

Yes, Mario Draghi is right — united, we can revive Europe’s innovative spirit. And we’re ready to make it happen. pic.twitter.com/zg5XJOtEVn

— European Democrats (@democrats_eu) February 18, 2025