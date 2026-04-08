Două poduri peste Nistru. Ucraina investește 14,2 milioane de euro pentru a se conecta mai bine cu R. Moldova

Republica Moldova. Ucraina urmează să construiască două poduri peste Nistru, care vor lega direct țara de Republica Moldova, în cadrul unei investiții de peste 14 milioane de euro menite să întărească conexiunile regionale și să ofere rute alternative în condițiile unei infrastructuri vulnerabile. Proiectul vizează atât reabilitarea podului de la Maiaki, grav afectat în 2025, cât și construirea unui pod temporar la punctul de trecere Cosăuți–Iampol.

Decizia autorităților de la Kiev are scopul de a menține stabilitatea logistică atât la nivel regional, cât și internațional, facilitând transportul de mărfuri și pasageri între Ucraina, Republica Moldova și România.

Podul de la Maiaki va fi reparat pentru a crea rute logistice suplimentare și a reduce vulnerabilitatea infrastructurii critice. În paralel, punctul de trecere Cosăuți–Iampol va beneficia de un pod temporar care va asigura o legătură rutieră alternativă între cele două state.

„Consolidăm în mod sistematic rutele alternative atât în interiorul regiunii, cât și pe direcțiile internaționale către R. Moldova și România. Este vorba despre transportul de mărfuri, mobilitatea oamenilor și funcționarea stabilă a economiei. Rutele de rezervă sunt o necesitate”, a declarat viceprim-ministrul pentru Reconstrucție și ministrul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor al Ucrainei, Alexei Kuleba.

Din totalul de 718 milioane de grivne, aproximativ 335 de milioane vor fi folosite pentru reparația podului de la Maiaki, iar 384 de milioane vor fi direcționate către amenajarea trecerii peste Nistru la Cosăuți–Iampol.

Expertul în transporturi, Oleg Tofilat, a explicat că suma este suficientă pentru lucrări punctuale, chiar dacă podul temporar va fi realizat din pontoane.

Reparația podului de la Maiaki va facilita accesul către Odesa și porturile dunărene, precum și către rutele comerciale spre Constanța. Podul de la Cosăuți–Iampol va oferi o rută alternativă pentru traversarea Nistrului în nord, reducând dependența de alte puncte vulnerabile.

„Nu e vorba despre ceva extraordinar, dar Ucraina alocă bani pentru îmbunătățiri punctuale care chiar contează pentru regiune”, a adăugat Tofilat.

Importanța proiectelor este amplificată de starea precară a altor poduri din sudul regiunii Odesa, cum ar fi podul de la Zatoka, frecvent vizat de bombardamente. Deteriorarea podului de la Maiaki a afectat deja transportul între sudul Ucrainei și Basarabia de sud, precum și accesul către porturile strategice.

Investițiile vin în continuarea acordurilor semnate la începutul lunii februarie între Republica Moldova și Ucraina, care prevăd, printre altele, înființarea punctului de trecere rutier „Cosăuți–Iampol” și construcția unui pod transfrontalier peste Nistru.

Odată finalizate, cele două poduri vor consolida legătura directă dintre cele două state și vor contribui la fluidizarea traficului de mărfuri și persoane într-o zonă cu importanță strategică majoră.