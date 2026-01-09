Două persoane, rănite într-un incident armat cu agenți federali în Portland

Două persoane au fost rănite joi într-un incident armat în estul orașului Portland, statul Oregon, în care au fost implicați agenți federali ai Statelor Unite, potrivit ABC News.

Potrivit autorităților locale și Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), incidentul a avut loc în timpul unei opriri în trafic și este investigat în prezent de Biroul Federal de Investigații (FBI).

Evenimentul survine într-un context tensionat, la o zi după un alt caz similar petrecut în Minneapolis, care a generat proteste în mai multe orașe americane.

Departamentul de Poliție din Portland a transmis, într-un comunicat, că o femeie și un bărbat au fost transportați la spital, starea lor fiind necunoscută la momentul informării publice.

Poliția a precizat că agenții săi nu au fost implicați direct în incidentul armat și că a intervenit ulterior, după ce a primit sesizări privind focuri de armă.

Incidentul s-a produs la ora 14:19, ora locală, conform DHS. Instituția a arătat că agenții federali efectuau o oprire în trafic a unui membru al unei grupări de origine venezueleană, descris ca fiind afiliat unei rețele transnaționale cunoscute sub numele Tren de Aragua.

Într-un comunicat publicat pe platforma X, DHS a precizat: „Pasagerul vehiculului și ținta operațiunii este un cetățean venezuelean aflat ilegal în SUA, afiliat rețelei transnaționale Tren de Aragua, implicată în activități de prostituție, și suspect într-un recent incident armat din Portland”.

Potrivit aceleiași surse, „când agenții s-au identificat în fața ocupanților vehiculului, șoferul a transformat mașina într-o armă și a încercat să îi lovească pe agenții de aplicare a legii”.

DHS a mai menționat că „temându-se pentru viața și siguranța sa, un agent a tras un foc defensiv”, după care vehiculul ar fi părăsit zona, cu cei doi ocupanți la bord.

Poliția din Portland a declarat că persoanele rănite au fost găsite la câteva străzi distanță de locul inițial al incidentului. „Ofițerii au aplicat un garou și au solicitat intervenția personalului medical de urgență”, se arată în comunicatul poliției, care adaugă că „starea acestora este necunoscută”.

Procurorul districtual al comitatului Multnomah, Nathan Vasquez, a declarat jurnaliștilor că s-a deplasat la fața locului „pentru a monitoriza, a oferi sprijin și a se asigura că există o investigație completă și riguroasă”.

🚨 BREAKING: Homeland Security confirms the person shot by border agents in Portland, Oregon was a Venezuelan illegal connected to the Tren de Aragua gang. The driver tried to run over the agent, who fired in self-defense. pic.twitter.com/XAswrS7186 — Digital Gal (@DigitalGalX) January 9, 2026

El a adăugat că scopul este ca „probe­le să fie pe deplin conservate și să putem afla toate faptele despre ceea ce s-a întâmplat”.

Șeful Poliției din Portland, Bob Day, a subliniat că investigația este în fază incipientă și a cerut calm din partea comunității. „Înțelegem emoțiile și tensiunile accentuate pe care mulți le resimt în urma incidentului din Minneapolis, dar solicit comunității să rămână calmă în timp ce încercăm să aflăm mai multe”, a declarat acesta.

Primarul orașului Portland, Keith Wilson, a cerut Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) să suspende operațiunile din oraș până la finalizarea anchetei.

„Știm ce spune guvernul federal că s-a întâmplat aici”, a afirmat edilul, adăugând că este necesară clarificarea completă a circumstanțelor incidentului.

Incidentul din Portland are loc într-un climat de tensiune, după ce în Minneapolis o femeie a fost împușcată mortal de un agent federal, autoritățile afirmând că aceasta ar fi încercat să lovească agenții cu un vehicul. Cazul respectiv a declanșat proteste în mai multe orașe din Statele Unite.