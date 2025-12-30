Două echipe din Superliga au mari probleme financiare. Riscă să nu termine sezonul

Două formații din campionatul intern se confruntă cu mari probleme financiare și riscă să intre în colaps. Avertismentul a fost lansat de Gino Iorgulescu, președintele LPF. Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești sunt formațiile în cauză, care ar putea să nu termine sezonul. Chiar dacă Liga Profesionistă de Fotbal face eforturi pentru a le ajuta pe cele două formații, nu este suficient, în condițiile în care problemele sunt grave.

„Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care, probabil, nu o să termine campionatul. Doamne ferește de așa ceva.

Sunt Slobozia, Petrolul, echipe care stau pe nisipuri mișcătoare. Noi facem tot posibilul să le ajutăm, dar până la un moment dat. Dacă nu își gestionează foarte bine activitatea, bugetul și tot ce au ei acolo, nu mai putem.

Pierdem bani care ar trebui să-i dăm la echipele care sunt în Liga 1. În anii trecuți, pe cei de la Petrolul i-am mai ajutat. Am recuperat după ce au intrat în Divizia A, pentru că i-am ajutat să termine campionatul”, a spus Gino Iorgulescu conform prosport.ro.

Despre problemele financiare ale Petrolului a vorbit chiar Claudiu Tudor, președintele echipei. Care a recunoscut că oficialilor clubului le este foarte greu să mențină echipa pe linia de plutire.

„Încercăm să facem eforturi mari pentru a ne menține pe linia de plutire, sperăm ca și din punct de vedere sportiv să ajungem la jumătatea clasamentului. Sperăm ca, în continuare, așa cum am spus de fiecare dată, autoritățile să vină lângă această echipă!

Sunt multe echipe - și le felicit - care sunt susținute de autorități, sperăm ca și la Ploiești și în județul Prahova să se întâmple, pentru că e un județ bogat, care, din păcate, nu-și dorește fotbal”, spunea Tudor luna trecută.