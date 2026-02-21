Dosarul asasinatelor din Ucraina. Al cincilea suspect, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Republica Moldova. Cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinării unor politicieni, jurnaliști și militari din Ucraina, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor.

Potrivit acuzatorilor de stat, este vorba despre un tânăr de 30 de ani din Bălți, dar cu domiciliul în municipiul Chișinău.

Conform Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), bărbatul, la fel ca învinuitul cu rol de recrutor, cooperează cu ancheta, deși nu-și recunoaște pe deplin implicarea în pregătirea infracțiunii.

În ceea ce privește celălalt reținut din primii patru anunțați în Republica Moldova, acesta nu are voie să iasă din Republica Moldova timp de 60 de zile, fiind investigat, în continuare, în calitate de învinuit în acest dosar.

În total, în dosarul penal de pregătire a omorurilor în Ucraina sunt cercetați, în R. Moldova, patru bărbați și o femeie. În Ucraina sunt investigați penal alți șapte învinuiți, toți fiind cetățeni moldoveni.

Anchetatorii susțin că suspecții aveau cel puțin cinci ținte stabilite, printre care și jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon.

Conform datelor preliminare, pentru fiecare asasinat ar fi fost promise recompense de până la 100.000 de dolari, suma variind în funcție de statutul persoanei vizate.

Operațiunea de destructurare a rețelei a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a autorităților de la Chișinău și Kiev.

Recrutorul grupării ar fi Nicolae Andrei Șepeli, un individ cu un trecut penal încărcat în Federația Rusă. Deși fusese grațiat în Republica Moldova în anul 2022, acesta ar fi reluat legăturile cu lumea interlopă și serviciile speciale ruse, utilizând platforma Telegram pentru a primi instrucțiuni de la „curatori”.

Pe 19 februarie 2026, imediat după reținerea sa, președinta Maia Sandu a semnat decretul de revocare a grațierii acestuia.

În urma operaţiunii comune a forţelor de ordine din Republica Moldova şi Ucraina, prin care a fost contracarată asasinarea a mai multor persoane publice de la Kiev, s-a constatat că printre ţintele grupării dirijate de serviciile speciale de la Moscova se aflau doi jurnalişti ucraineni, unul din ei fiind Dmitri Gordon.

Potrivit presei ucrainene, care face referinţă la surse din serviciile speciale de la Kiev, planul secret al ruşilor, numit „Enigma 2.0” , presupunea uciderea a nouă persoane publice din Ucraina. Iar pe lângă criminalii angajaţi pentru realizarea operaţiunii, au fost cooptaţi şi jurnalişti din stânga Nistrului.

Pentru operaţiunea „Enigma 2.0” au fost puşi la bătaie cel puţin 1.500.000 de dolari. Pentru fiecare persoană ucisă, grupul criminal, care era dirijat de la Chişinău, urma să primească recompense de la 100.000 până la 300.000 de dolari.

În lista celor care urmau să fie ucişi se regăsesc șeful unei întreprinderi strategice de stat din Ucraina, militari de rang înalt: actuali ofițeri ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (în special, luptători ai Legiunii Internaționale) și ai Forțelor de Operațiuni Speciale, doi jurnalişti şi un activist civic, care s-a mutat din Rusia și adoptă o poziție activă pro-ucraineană.

Presa ucraineană informează că forţele de ordine de la Kiev au reţinut 9 persoane antrenate să conită crimele, printre care şi cetăţeni ai Republicii Moldova. Patru din ei, printre care şi o fânără moldoveancă, au fost pregătiţi nemijlocit pentru a ucide. Alţii cinci au fost reţinuţi pentru păstrarea ilegală a armelor şi explozive.

Potrivit surselor BBC News, patru din cei reţinuţi sunt învinuiţi de complot pentru omucidere la comandă: cetățenii moldoveni și ucraineni Dmytro Bayraktar, Marcel Evciu, Diana Palii și Nikita Berezov.

Alți cinci sunt suspectați de deținere ilegală de arme și explozibili. Unii dintre deținuți lucrau pentru compania de televiziune de stat transnistreană.

Amintim că un complot de asasinate care viza lideri politici, jurnaliști și militari ucraineni a fost dejucat în ultima clipă, în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina. Astfel, un grup format din cetățeni moldoveni și coordonată din umbră, ar fi pregătit mai multe atacuri la comandă, iar 11 persoane au fost reținute în cadrul anchetei.

Anchetatorii susțin că planificarea atacurilor a început în decembrie 2025. Inițial, două persoane au fost trimise la Kiev sub acoperirea unor curieri pentru a colecta informații despre victime. Ulterior, au fost recrutați alți membri, inclusiv persoane capabile să folosească arme de foc.