Potrivit administrației din regiune, măsura ar fi necesară pentru a menține stabilitatea energetică și socială, în condițiile în care situația economică rămâne una fragilă, iar resursele financiare sunt limitate.

În actualul context, Tiraspolul a anunțat restricționarea furnizării gazelor naturale către întreprinderile industriale din regiune. Autoritățile locale susțin că prioritatea este asigurarea necesarului de energie termică și apă caldă pentru populație, în special în perioada sezonului rece.

Limitarea livrărilor către sectorul industrial afectează însă activitatea economică generală, mai ales în domeniile dependente de consumul energetic ridicat. Reducerea producției industriale a generat, la rândul său, diminuarea veniturilor bugetare și amplificarea presiunilor asupra sistemului financiar al regiunii.

Regiunea transnistreană s-a confruntat cu dificultăți economice majore pe parcursul anului precedent, când a funcționat, de asemenea, în regim de urgență economică. Criza a fost provocată în principal de sistarea livrărilor de gaze naturale de către Gazprom, după oprirea tranzitului gazelor pe teritoriul Ucrainei la 1 ianuarie 2025.

Situația s-a agravat după ce autoritățile de la Chișinău au încetat achiziționarea energiei electrice produse în regiunea transnistreană, fapt care a dus la reducerea considerabilă a veniturilor bugetului local. Dezechilibrele financiare au fost accentuate de scăderea producției industriale și a volumului comerțului extern.

Începând cu luna iulie 2025, salariile în sectorul bugetar au început să fie achitate în două tranșe, iar mai multe programe de dezvoltare au fost suspendate. Reducerile bugetare au vizat inclusiv fondurile destinate infrastructurii rutiere, protecției mediului și investițiilor capitale. Proiectele sociale și de modernizare planificate anterior au fost amânate pe termen nedeterminat.

Administrația de la Tiraspol a recunoscut că economia regiunii traversează o perioadă critică. Datele oficiale indică o reducere cu aproximativ 30% a volumului producției industriale comparativ cu anul 2024. Cele mai afectate sectoare sunt industria energetică, industria chimică, construcția de mașini, prelucrarea metalelor și industria ușoară.

Totodată, exporturile regiunii au scăzut cu 41,7%, în timp ce importurile au înregistrat o diminuare de 19,2%. Deficitul balanței comerciale s-a dublat, ceea ce reflectă adâncirea problemelor economice și reducerea capacității de susținere a economiei locale.

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că regiunea transnistreană ar putea depăși dificultățile economice dacă ar accepta oferta autorităților constituționale privind reintegrarea Republicii Moldova. Potrivit oficialului, cetățenii din stânga Nistrului ar putea beneficia de sprijin economic și social, iar întreprinderile industriale ar avea șanse mai mari să își mențină activitatea printr-o cooperare mai strânsă cu Chișinăul.

În opinia autorităților constituționale, depășirea crizei economice din regiune depinde de consolidarea dialogului și de identificarea unor soluții durabile, care să asigure stabilitatea energetică, relansarea activităților economice și protejarea nivelului de trai al populației.