Dosarul Andronachi–Osipov. Schema țigărilor duty-free care ar fi prejudiciat statul cu miliarde

Republica Moldova. O schemă de contrabandă cu produse accizate, în special țigări, care ar fi funcționat ani la rând sub acoperire legală în Republica Moldova, a ajuns în centrul unei anchete de proporții. Procurorii susțin că mecanismul, activ între 2015 și 2019, ar fi fost coordonat de o organizație criminală condusă de fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și ar fi provocat pierderi de aproximativ patru miliarde de lei bugetului de stat.

Fostul deputat Vladimir Andronachi și fostul vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în baza deciziei din 26 martie. În același dosar a fost arestat și un al treilea suspect. Toți cei trei resping acuzațiile care le sunt aduse de procurori.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), schema ar fi funcționat sub paravanul regimului duty-free. Mărfurile accizate erau introduse ilegal în Republica Moldova, iar documentele fictive indicau drept destinație finală regiunea transnistreană.

Acuzatorii de stat afirmă că legislația ar fi fost „adaptată ilegal” pentru a permite aceste operațiuni, transformând mecanismul într-o schemă de contrabandă bine organizată.

Mai mult, acest mecanism ar fi fost integrat într-un proiect legislativ pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, ceea ce a permis aplicarea rapidă a prevederilor respective.

După intrarea în vigoare a legii, sistemul ar fi permis introducerea mărfurilor fără plata integrală a taxelor și accizelor. Procurorii estimează că prejudiciile aduse statului se ridică la circa patru miliarde de lei.

Pentru documentarea cazului și acumularea probelor, au fost deschise două cauze penale în perioada 2021–2022.

Victor Osipov, fost vicepremier pentru Reintegrare și fost ambasador al Republicii Moldova în Austria, este învinuit de abuz în serviciu. Procurorii susțin că acesta, în calitate de persoană cu funcție de răspundere în Guvern, ar fi facilitat implementarea schemei în interesul grupării criminale.

Vladimir Andronachi, vizat și în alte dosare penale, respinge acuzațiile și afirmă că „procurorii își bat joc” de el, declarându-se nevinovat. Victor Osipov nu a fost prezent la ședința de judecată din 26 martie, însă, prin avocat, a transmis că respinge toate acuzațiile. Și al treilea suspect aflat în arest susține că nu a comis faptele imputate.

Dimensiunea schemei este confirmată și de o investigație realizată anterior de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova.

Potrivit acesteia, doar în anul 2020, două firme din regiunea transnistreană ar fi importat țigări în valoare de peste 20 de milioane de dolari fără a achita taxe. Prejudiciul estimat pentru acel an se ridică la 60,2 milioane de dolari.

În primele nouă luni ale anului 2020, în Republica Moldova ar fi fost introduse peste 3,3 miliarde de țigarete. Volumul importurilor depășea de aproximativ trei ori necesarul real al pieței din regiunea transnistreană, ceea ce ridică suspiciuni serioase de contrabandă masivă.

Țigările ar fi circulat într-un circuit internațional complex, implicând Asia, Orientul Mijlociu și Europa, iar o mare parte ar fi ajuns ulterior pe piețele Uniunii Europene.

Investigația mai arată că o parte semnificativă din produsele introduse în regiune ar fi fost redirecționate ilegal spre Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia și alte state UE. În schemă ar fi fost implicate inclusiv companii conectate la persoane cu influență politică.

Totodată, prețurile declarate pentru aceste produse ar fi fost subevaluate, ceea ce indică posibile practici de evaziune fiscală pe termen lung.

Autoritățile de la Chișinău ar fi fost avertizate în repetate rânduri, inclusiv de Serviciul de Informații și Securitate, cu privire la riscurile acestor practici și la volumul excesiv al importurilor.

În perioada 2015–2019, sub acoperirea regimului duty-free, compania Sheriff din Tiraspol ar fi importat aproximativ 550 de milioane de pachete de țigări, o mare parte fiind ulterior livrate prin contrabandă în Uniunea Europeană.

Schema a fost oprită abia în iulie 2019, în urma deciziei Guvernului condus de Maia Sandu, care a interzis importul țigărilor prin magazinele duty-free.