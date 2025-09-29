Social Breaking news

Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”

Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”Drone. Sursa foto: Pixabay
Poliția a deschis o anchetă penală în urma unui incident petrecut în spațiul aerian din jurul Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, unde a fost observată o dronă civilă de mici dimensiuni. Autoritățile cercetează pentru identificarea persoanei care „a operat dispozitivul într-o zonă interzisă”, a transmis Poliţia Română.

Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”

Pe 28 septembrie 2025, un incident aerian a fost semnalat de pilotul unei aeronave aflate în zbor, care a informat controlorii de trafic despre prezența unei drone de mici dimensiuni în spațiul aerian restricționat.

Ca urmare a acestei sesizări, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au demarat o anchetă penală. Investigația vizează comiterea infracțiunii de „operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor în vigoare”, faptă prevăzută de Codul Aerian.

Autoritățile colaborează în prezent cu instituțiile abilitate în domeniu pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a identifica persoana responsabilă de operarea dronei, a transmis luni după-amiază, Poliţia Română.

Aeroportul Henri Coandă

Aeroportul Henri Coandă

Alertă de securitate pe Aeroportul Henri Coandă: o dronă a fost observată în apropierea pistei

Duminică, în jurul orei 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” din București a semnalat prezența unei drone de mici dimensiuni în apropierea spațiului aerian al pistei, informează Compania Națională Aeroporturi București.

„Echipajul aeronavei aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile în spaţiul aerian din apropierea pistei”, a transmis compania.

Aeronava a reușit să aterizeze în siguranță, însă, ca măsură de precauție, autoritățile au decis suspendarea temporară a aterizărilor. Avioanele aflate în apropiere au fost redirecționate către zone de așteptare. După o evaluarea situației, traficul aerian a fost reluat, însă pe o pistă alternativă, iar operațiunile s-au desfășurat fără alte probleme.

