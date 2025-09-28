Dorin Recean a votat: ”Nimeni nu poate negocia țara, dacă noi disciplinat ieșim la vot” Video

Republica Moldova. Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, numărul doi pe lista de candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, și-a exercitat astăzi dreptul de vot. Șeful Guvernului s-a prezentat la o secție din Chișinău alături de soția sa. După exercitarea votului, premierul a făcut declarații pentru presă, subliniind importanța mobilizării cetățenilor.

„Modul cinstit este puterea cetățenilor, puterea moldovenilor. Și, astăzi, trebuie să votăm masiv, om cu om, vot cu vot, protejăm Pacea, dar și suveranitatea Republicii Moldova. Nimeni oricât de puternic ar fi nu poate să cumpere, să vândă sau să negocieze țara, dacă noi cu toții disciplinat ieșim la vot.

Și asta trebuie să facem, oriunde am fi - la nord, sud, centru, Roma, București, Paris, Berlin sau Madrid - puterea stă în votul nostru onest, cinstit. Cu toții ieșim la vot! Foarte important, turul doi nu va fi, de asta este important, noi cu toții să ieșim la vot. Votul cinstit, liber, onest, este puterea țării, puterea Moldovei”, a declarat Dorin Recean.

Întrebat despre posibile nereguli la urne, prim-ministrul a precizat că instituțiile responsabile documentează toate incidentele.

„Autoritățile au identificat mai multe tentative de organizare a cetățenilor din stânga Nistrului pentru a merge în România. Poliția veghează desfășurarea procesului electoral și documentează toate incidentele”, a adăugat șeful Executivului.

Astăzi, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege cei 101 deputați ai Parlamentului. În total, au fost deschise 2274 de secții de votare: 1973 pe teritoriul țării, inclusiv 12 destinate locuitorilor din stânga Nistrului, și 301 secții în străinătate, dintre care 4 dedicate votului prin corespondență.

Scrutinul este considerat de analiști politici unul decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. Pragul electoral este stabilit la 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.