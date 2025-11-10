Dorian Popa jefuit. Babs a fost cea păgubită

Dorian Popa a explicat la un podcast faptul că în trecut a fost victima hoților, tocmai pentru că își fpcea public tot programul. Dar cea care a ieșit în pagubă a fost iubita lui de atunci.

Influencerul a povestit cum a decurs întreaga speță. Acesta a povestit că îi cumpărase o bijuterie foarte frumoasă iubitei lui de atunci. ”Pe vremea aceea eram cu fosta mea iubită, căreia îi cumpărasem un ceas superb. Foarte mititel, cu diamante la ore, tot din aur, senzațional. ȘI o tot băteam la cap să țină ceasul la mână.

Că îl tot vedeam lăsat la voia întâmplării. Dar nu suntem aici să spunem de una sau alta, dar nu era la fel de îndrăgostită de ceas ca mine”, a explicat Dorian Popa.

Ulterior acesta a plecat la un eveniment și a anunțat acest lucru pe Instagram. ”Și s-a întâmplat năpasta într-o seară, nu am făcut informația publică. Dar au intrat hoții în casă, eu eram plecat, știau de pe Instagram asta. Și eu nu aveam fortăreața pe care o am astăzi. cu 7.000 de camere, oameni care se uită 24 din 24 pe camerele mele.

Au intrat și au furat ceasul și multe alte bijuterii. Eu pasionat de ceasuri, mie mi-au furat vreo 7 g-shok-uri, dar astea valorau puțin”, a explicat artistul. Între timp cei doi s-au despărțit, iar acum Dorian primește cadouri de la actuala iubită.

Influencerul a postat un filmuleț în care arată că soția lui i-a cumpărat un inel de la celebra firmă Cartier. Cei doi par să fie extrem de fericiți și sunt peste tot împreună.

Sau mai bine zis cât îi permite programul și soției, nu de alta, dar este studentă la medicină. Și se pregătește să devină chirurg estetician, ceea ce înseamnă că are mult de învățat și multe ore de pregătiri.