Monden

Dorian Popa s-a căsătorit în secret. Doar mama lui a știut

Dorian Popa s-a căsătorit în secret. Doar mama lui a știut
Dorian Popa și partenera sa, Andreea, și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, departe de ochii lumii, pe o plajă exotică din Maldive. Anunțul a surprins fanii artistului, care s-au întrebat zile întregi dacă imaginile postate pe rețelele sociale erau doar dintr-o vacanță romantică sau semnalau un eveniment mult mai important.

Dorian Popa s-a căsătorit în secret

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de câteva luni, însă conexiunea lor a fost suficient de puternică încât să decidă să facă pasul cel mare. Andreea este studentă la Medicină și, până acum, a păstrat discreție asupra vieții sale private. Dorian, cunoscut pentru activitatea sa în muzică și televiziune, a cerut-o în căsătorie în vara acestui an, oferindu-i un inel cu diamant care a marcat momentul special.

Ceremonia a fost gândită să fie una intimă, fără tradiții românești sau obiceiuri elaborate, accentul fiind pus pe experiența lor personală. Imaginile postate de Dorian au surprins cadre emoționante de pe plajă, cu valurile mării în fundal și o atmosferă romantică, care a cucerit imediat fanii.

Doar mama lui a știut

Mama artistului a declarat că știa despre planurile fiului său, dar că Andreea a fost complet surprinsă. Aceasta a spus că așteaptă nepoți.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei, în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa.

Ce spune mama lui Dorian Popa

Mama lui a mai spus că nu s-a implicat în organizarea evenimentului și a lăsat fiul său să ia deciziile după propriile convingeri.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat Mamișor pentru SpyNews.

