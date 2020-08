Dorian Popa are o relație cu Pisicuța Babs, iar cei doi se înțeleg excelent. Partenera a spus că nu se gândește la căsătorie, chiar dacă relația evoluează foarte bine, pentru că niciodată nu s-a visat în rochie de mireasă, așa cum o fac multe fete încă din copilărie.

„Viața alături de Dorian este, cel mai potrivit spus, o viață plină de viață. Îl strig Popică sau soțul. Sunt foarte multe lucruri care îmi plac la Dorian. E un pachet are mai multe calități pe care le apreciez la un bărbat și la un om. Mi-a plăcut din prima, pentru că este foarte plăcut pe oriunde se duce. Așa este el și am foarte mare încredere în părerea părinților mei, pentru că părinții simt atunci când un om este nepotrivit pentru tine”, a spus Pisicuța Babs la Antena Stars.

„Nu m-am visat niciodată mireasă. N-am fost genul de fată să mă visez de mică în rochia de prințesă. Uitându-mă în spate, realizez că am avut cea mai tare copilărie. Doamne, ne jucampe afară, flori fete și băieți, v-ați ascunselea. Dar atunci erau neajunsuri și mi se părea totul nedrept.

Unii copii aveau mai mult, tu aveai mai puțin, dar acum cu mâna pe inimă vă spun că am avut cea mai frumoasă copilărie din lume. Pentru că nu mai am 20 de ani, mi-am propus să îmi fac în fiecare an pe timp de iarnă un peeling chimic pentru împrospătarea pielii și să mai scap de micile riduri pe care le mai am”, a mai afirmat iubita lui Dorian Popa, care a vorbit și despre ajustările fizice.

„Eu am implant de sprâncene. Silicoanele le schimbi numai dacă ai probleme. Am văzut că multe fete schimbă pentru că vor mai mare. Nu știu, eu nu vreau mai mari, chiar mă gândeam că dacă aș da timpul înapoi, nu mi-aș mai pune. Vreau să devin obsedată de sală și să nu mai fiu atât de cheltuitoare.