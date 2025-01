Monden Bahmuțeanca, detalii bombă despre moartea lui Prigoană. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte







În urma unui stop cardiac, Silviu Prigoană s-a stins pe 12 noiembrie 2024. Deoarece starea de sănătate a afaceristului era una bună, nimeni nu se aștepta la un incident tragic. La două luni la moartea sa, fosta sa soție, Adriana Bahmuțeanu, a discutat despre problemele pe care acesta le avea.

Adriana Bahmuțeanu susține că fostul soț a avut nevoie de perfuzie

Silviu Prigoană a decedat în urma unui stop cardiac, pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. Deși starea sa de sănătate părea bună, el avea probleme, potrivit apropiaților săi.

La aproape două luni de la moartea fostului soț, Adriana Bahmuțeanu a discutat despre evenimentele ce s-a întâmpat cu o zi înainte ca omul de afaceri să părăsească lumea.

Vedeta declară că Silviu Prigoană ar fi făcut o perfuzie cu o zi înainte de a se stinge din viață, fiind stresat din cauza afacerilor și, deși părea o problemă minoră, o zi mai târziu a murit.

Chiar dacă au trecut câteva luni, vedeta încă luptă pentru custodia copiilor. În prezent, cei doi băieți pe care îi are cu Prigoană se află în casa acestuia, alături de frații vitregi.

Astfel, mama celor doi face toate demersurile legale pentru a-i aduce acasă.

Ce sumă primesc fiii cei mici ai lui Prigoană

Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a omului de afaceri, a susținut că, deși nu are toate datele referitoare la banii din averea lui Prigoană, suma este estimată la peste 4 milioane de euro

Totul va fi cert când schema se va completa, iar potrivit jurnalistei, la mijloc se află, de asemenea, secretele familiei.

„Din ce informații am eu, date certe, eu vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme, dar nu am toată schema, mai urmează să primim. Din ce am primit până acum e vorba de minim patru milioane de euro, minim. Din imobile, din alte lucruri, e minim. Nu am toate datele. Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi, în cazul în care moare, să nu lase copiii descoperiți”, a declarat aceasta, la Un Show Păcătos.