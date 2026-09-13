Avertisment de o gravitate extremă lansat de la cel mai înalt nivel al guvernului polonez. Premierul Donald Tusk atrage atenția că Federația Rusă ar putea să își intensifice acțiunile hibride în perioada imediat următoare, pe fondul desfășurării unor noi incidente armate în imediata apropiere a graniței dintre Polonia și Ucraina. Șeful executivului de la Varșovia a subliniat că infrastructura de securitate a țării trebuie să fie pe deplin pregătită pentru scenariul în care extinderea conflictului ar putea atinge direct teritoriul național, conform Reuters.

Ca urmare a evenimentelor recente din zona de frontieră polono-ucraineană, premierul Donald Tusk a decis convocarea duminică a unei reuniuni de urgență. La discuții au participat miniștri din Cabinet și responsabili de prim rang din domeniul securității naționale. În cadrul acestei întrevederi, șeful guvernului a anunțat trecerea tuturor structurilor de siguranță într-un regim de alertă sporită, decizie fundamentată pe datele furnizate de serviciile de informații care indică o dinamizare a operațiunilor rusești.

„Escaladarea a devenit un fapt”, a avertizat Tusk, potrivit declarațiilor transmise de autoritățile poloneze. Oficialul polonez a punctat faptul că Varșovia nu își poate permite să ignore eventualitatea ca această evoluție negativă să aibă consecințe directe asupra spațiului polonez, deși își exprimă speranța că variantele cele mai severe nu se vor materializa.

„Vom opera într-un regim mult mai intens, deoarece, din ceea ce știm, următoarele săptămâni și luni vor fi o perioadă de activitate crescută a Rusiei”, a spus Tusk.

Declarațiile ferme ale premierului polonez vin într-un context marcat de o succesiune de atacuri aeriene rusești desfășurate la o distanță foarte mică de granița Poloniei. În cursul dimineții de duminică, un vehicul aerian fără pilot al armatei ruse a lovit locomotiva unui tren de pasageri care efectua curse pe traseul Kiev-Varșovia, incidentul având loc în proximitatea frontierei.

Un alt eveniment grav a fost consemnat în timpul nopții, când o altă dronă a vizat o stație de carburanți. Impactul a provocat un incendiu de proporții în care au fost cuprinse două autocamioane, totul desfășurându-se pe fundalul unui val masiv de lovituri lansate de Moscova asupra teritoriului ucrainean.

Cabinetul de la Varșovia avertizează că forțele ruse ar putea recurge la tehnică militară sensibil mai periculoasă în zonele limitrofe teritoriului polonez, fiind menționate în special dronele propulsate de motoare cu reacție.

„Atacurile din timpul nopții arată că Rusia este pregătită să folosească echipamente mai periculoase decât în trecut”, a declarat Tusk, referindu-se la dronele cu propulsie cu reacție.

Șeful executivului polonez a pus accent pe viteza, raza crescută de acțiune și nivelul ridicat de precizie al acestor noi arme. În ultimele săptămâni, forțele ruse au extins utilizarea vehiculelor de tip Geran-5, echipamente capabile să dezvolte viteze de până la 600 de kilometri pe oră. Această tehnologie reprezintă o provocare considerabilă pentru capacitățile de apărare antirachetă și aeriană.

Dimensiunea pericolului este confirmată și de datele furnizate de Ministerul Apărării de la Varșovia. Ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz a arătat că mijloacele de detectare poloneze au monitorizat duminică dimineață un atac derulat cu mai mult de zece drone de tip Geran-5 în regiunile din vestul Ucrainei.

Ruta de zbor a acestor aparate a fost extrem de periculoasă: una dintre drone s-a apropiat la numai un kilometru de linia de frontieră a Poloniei, în timp ce un alt aparat s-a aflat la aproximativ cinci kilometri de graniță. În acest context, Donald Tusk a reiterat că Polonia, alături de aliații din NATO, trebuie să mențină o stare deplină de pregătire pentru a oferi un răspuns ferm în cazul oricăror provocări orchestrate de Moscova.

În prezent, autoritățile de la Varșovia ridică în mod sistematic gradul de alertă al sistemelor antiaeriene și ridică de la sol avioane de vânătoare pentru patrularea și protejarea spațiului aerian național de fiecare dată când Rusia declanșează atacuri aeriene de amploare în vestul Ucrainei.