Donald Trump lovește puternic în Europa: Taxe vamale pun Uniunea pe jar

Donald Trump a declarat la prima reuniune a Cabinetului său de la Casa Albă, că va introduce taxe vamale de 25% pentru produsele europene importate în SUA.

Cu aceeași ocazie, Donald Trump a atacat Uniunea Europeană, un proiect care a fost susținut timp de decenii de Washington, dar pe care Trump îl percepe ca pe o încercare de a diminua influența americană.

„Am luat decizia și o vom anunța în curând, va fi 25%”, a declarat Donald Trump. La același nivel, produsele din Canada și Mexic vor fi supuse impozitării începând cu prima zi a lunii martie, a mai declarat președintele Statelor Unite.

„Ascultați, să fim cinstiți, Uniunea Europeană a fost creată ca să submineze Statele Unite. Ăsta e scopul lor”, a mai subliniat președintele american în prima ședință de Guvern.

Tarifele ar influența bunuri în valoare de peste 918 miliarde de dolari, inclusiv în domeniile automobilelor și energiei, având capacitatea de a perturba economia integrată a Americii de Nord.

#Trump "The European Union was formed in order to screw the United States. That is the purpose of it." pic.twitter.com/7BWmtCE7m9

