Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi fost de acord, sâmbătă, cu un acord privind programul nuclear, însă, la scurt timp, ar fi lansat o dronă asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz. Liderul american a făcut afirmațiile într-un interviu acordat NBC, în contextul intensificării tensiunilor din regiune.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi acceptat un acord sâmbătă, înainte de atacul cu dronă asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz.

„Am avut întâlniri cu ei. Au fost de acord cu un acord ieri. Un acord perfect pentru noi. Fără arme nucleare... Au renunțat la tot, iar apoi... în decurs de o oră, au lansat o dronă asupra unei nave”, a declarat Trump pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC. Liderul american nu a oferit detalii despre acordul la care s-a referit. „Am spus: Sunteți bolnavi, așa că este unul dintre acele lucruri”, a adăugat Trump despre Iran.

Acesta a afirmat, de asemenea, că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, în pofida afirmațiilor făcute de autoritățile iraniene, și a susținut că Statele Unite „i-au bombardat îngrozitor aseară”, înainte ca discuția să se îndrepte spre moartea senatorului republican Lindsey Graham.

Cele mai recente incidente din regiune indică o intensificare a confruntărilor din zona Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul maritim internațional.

Atacurile fac parte dintr-o succesiune de acțiuni și represalii desfășurate pe fondul încercărilor Iranului de a-și impune controlul asupra traficului maritim prin strâmtoare. Potrivit informațiilor disponibile, seria de atacuri din noaptea de sâmbătă spre duminică a reprezentat o escaladare atât prin ritmul, cât și prin amploarea acțiunilor.

Marina Gărzii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a Strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave despre care a susținut că urma o „rută neautorizată”.

La scurt timp după anunțul Teheranului, Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele americane au început cea de-a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de forțele iraniene era portcontainerul GFS Galaxy, care naviga sub pavilion cipriot. Nava a suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut. Echipajul a abandonat nava după izbucnirea incendiului la bord.

Garda Revoluției a anunțat într-un comunicat că nava „a fost lovită de tiruri de avertisment şi a fost oprită”, fără să ofere alte informații despre aceasta.

„În urma acestui incident şi având în vedere, în special, nesiguranţa generată de intervenţia ilegală a străinilor, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la încetarea intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va avea voie să o traverseze”, au adăugat Gărzile.

Instituția a amenințat totodată că bazele americane din regiunea Golfului vor putea fi atacate și a avertizat că orice represalii legate de incident vor primi o „reacţie severă”. Potrivit comunicatului, mai multe nave au încercat să treacă prin strâmtoare pe o „rută neautorizată” și nu au respectat avertismentele prin care li se cerea să își modifice cursul. Garda Revoluției a anunțat că strâmtoarea rămâne închisă „până la noi ordine” și până la „încetarea interferenţei SUA în această regiune”. Actele de agresiune împotriva Iranului „vor primi un răspuns sever, iar noile baze inamice din regiune vor fi ţinta atacurilor”, a declarat Marina.