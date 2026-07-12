Strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran după atacarea unei nave. SUA au declanșat o nouă serie de lovituri

Iran a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea Strâmtorii Ormuz până la noi ordine, după ce Garda Revoluției a deschis focul asupra unei nave care ar fi circulat pe o rută neautorizată. Comandamentul Central al SUA a anunțat ulterior începerea celei de-a treia serii de atacuri asupra Iranului, în timp ce portcontainerul GFS Galaxy a suferit avarii importante, iar un membru al echipajului este dat dispărut, relatează AFP și Reuters.

Marina Gărzii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a Strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave despre care a susținut că urma o „rută neautorizată”.

La scurt timp după anunțul Teheranului, Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele americane au început cea de-a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de forțele iraniene era portcontainerul GFS Galaxy, care naviga sub pavilion cipriot. Nava a suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut. Echipajul a abandonat nava după izbucnirea incendiului la bord.

Garda Revoluției a anunțat într-un comunicat că nava „a fost lovită de tiruri de avertisment şi a fost oprită”, fără să ofere alte informații despre aceasta.

„În urma acestui incident şi având în vedere, în special, nesiguranţa generată de intervenţia ilegală a străinilor, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la încetarea intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va avea voie să o traverseze”, au adăugat Gărzile.

Instituția a amenințat totodată că bazele americane din regiunea Golfului vor putea fi atacate și a avertizat că orice represalii legate de incident vor primi o „reacţie severă”. Potrivit comunicatului, mai multe nave au încercat să treacă prin strâmtoare pe o „rută neautorizată” și nu au respectat avertismentele prin care li se cerea să își modifice cursul. Garda Revoluției a anunțat că strâmtoarea rămâne închisă „până la noi ordine” și până la „încetarea interferenţei SUA în această regiune”. Actele de agresiune împotriva Iranului „vor primi un răspuns sever, iar noile baze inamice din regiune vor fi ţinta atacurilor”, a declarat Marina.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat sâmbătă că Iranul a luat o decizie greșită atunci când a deschis focul asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, închisă din nou de autoritățile iraniene.

„Iranul a făcut o alegere greşită. Acum plăteşte”, a declarat șeful Pentagonului, la scurt timp după ce armata americană a anunțat noi bombardamente asupra Iranului, drept represalii pentru atacul lansat de Gardienii Revoluției asupra portcontainerului aflat în strâmtoare.

Marina Gardienilor Revoluției a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a Strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, potrivit AFP și Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forțele americane au început cea de-a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava atacată de Iran era GFS Galaxy, un portcontainer care naviga sub pavilion cipriot. Nava a suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este în continuare dat dispărut.

Ostilitățile dintre Statele Unite și Iran au fost reluate începând de marți, 7 iulie, cele două părți intensificând schimburile de lovituri și amenințările.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că protocolul de acord semnat cu Teheranul „s-a terminat”, dar a precizat în același timp că permite continuarea negocierilor.

Decizia Teheranului de a închide strâmtoarea a fost anunțată în timp ce Statele Unite cereau Iranului să declare public că va opri atacurile asupra navelor din zonă și că toate culoarele de navigație vor fi deschise fără taxe de trecere.

Informația privind solicitările Washingtonului a fost prezentată vineri de înalți oficiali americani.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul, Statele Unite, Qatarul și Pakistanul au convenit să negocieze în cadrul unei convorbiri telefonice. Mediatorii încercau să organizeze discuția pentru sâmbătă, în timp ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, se afla în Oman. Inițial nu a fost clar dacă demersurile de mediere au avut succes.

Abbas Araghchi și ministrul de Externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, s-au întâlnit în Oman pentru a discuta și a schimba „puncte de vedere cu privire la mecanismele adecvate pentru trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit unui comunicat al Ministerului iranian de Externe.

Agenția de presă de stat din Oman a anunțat ulterior că negociatorii din Oman și Iran vor continua discuțiile „la nivel tehnic şi politic”. Omanul participă la medierea unui acord pentru încetarea războiului care a destabilizat regiunea Golfului și a provocat creșterea prețurilor la nivel mondial.

Conflictul a început după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, pe 28 februarie.

Înainte de război, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol tranzita Strâmtoarea Ormuz. Blocada efectivă impusă de Iran asupra acestei căi navigabile a provocat o creștere rapidă a prețurilor la energie și a contribuit la accentuarea inflației la nivel mondial. CNN a relatat sâmbătă că Omanul a pregătit un proiect de propunere privind circulația navelor prin strâmtoare.

Documentul ar include navigația liberă prin coridorul sudic al Strâmtorii Ormuz, aflat în apele teritoriale ale Omanului. Planul ar prevedea ca navele care folosesc coridorul nordic, situat în apele teritoriale iraniene, să obțină în prealabil aprobarea Iranului. Potrivit CNN, în cadrul acestui mecanism nu ar urma să fie impuse taxe de trecere.