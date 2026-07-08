Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o serie de declarații cu un impact major în timpul vizitei sale oficiale de miercuri, la Ankara. Liderul de la Casa Albă a semnalat o schimbare importantă de paradigmă în ceea ce privește conflictul din regiune, afirmând că Washingtonul este pregătit să ofere garanții de securitate solide Ucrainei, scopul suprem fiind oprirea masacrului și protejarea civililor, notează publicația britanică The Guardian.

Aflat alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderul american a fost asaltat de întrebările jurnaliștilor cu privire la viitorul securității în Europa de Est. Trump a subliniat că prioritatea sa absolută este stoparea pierderilor de vieți omenești și a lăsat ușa deschisă unor decizii radicale din partea Washingtonului.

„Vrem să facem asta, vrem să o facem pentru a salva vieţi. … Încerc să salvez vieţi”, a declarat răspicat Donald Trump în fața reporterilor.

Provocat de reprezentanții presei internaționale pe un subiect extrem de sensibil – posibilitatea ca Statele Unite să intervină direct pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ca parte a acestor garanții – președintele SUA a oferit un răspuns categoric: „Dacă este necesar, da”.

În ciuda retoricii ferme privind protecția Ucrainei, Donald Trump pare să adopte o strategie bazată pe dialog direct și diplomație în relația cu Kremlinul, evitând să escaladeze conflictul prin noi măsuri economice punitive. Întrebat dacă administrația sa este pregătită să impună sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei, liderul american a evitat un răspuns direct, sugerând mai degrabă că o astfel de măsură nu se află pe agenda sa imediată.

Trump a explicat că există deja „o presiune foarte mare asupra preşedintelui Putin”, adăugând în stilul său caracteristic: „Nu cred că îi place ce se întâmplă”.

Mai mult, președintele american a dezvăluit că intenționează să coopereze chiar cu Federația Rusă pentru a obține un acord de pace de durată, care să garanteze integritatea Ucrainei pe termen lung.

„Rusia ne respectă foarte mult, iar noi vom lucra la un fel de acord de securitate. Dacă vom reuşi să încheiem acordul potrivit, vom ajuta Europa… şi vom lucra la un fel de pachet de securitate”, a punctat Trump, menționând totodată că „nu cred” că Rusia ar mai risca vreodată să atace Ucraina în viitor.

Donald Trump nu a exclus o vizită oficială în capitala Ucrainei, însă a pus o condiție clară legată de momentul în care aceasta va avea loc. „Aş prefera să o fac după ce războiul se va fi încheiat”, a recunoscut președintele, adăugând pe un ton relaxat că serviciile de securitate americane (Secret Service) „nu ar fi prea încântate” de un astfel de drum în plin conflict. Cu toate acestea, el a lăudat Kievul, numindu-l un „oraş frumos” și amintind că Zelenski se bucură în prezent de „mult sprijin” din partea liderilor NATO.

Un alt moment de culise dezvăluit de Trump a fost propunerea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, de a organiza o întâlnire de pace chiar la Moscova. Președintele SUA a tăiat însă rapid elanul Rusiei, insistând că această locație nu este o opțiune valabilă pentru negocieri.

Totuși, speranțele pentru un deznodământ rapid rămân mari: „Dar el se va întâlni, Zelenski se va întâlni şi ceva se va întâmpla. Va fi ceva pozitiv. Şi cred că sper să se întâmple în curând”, a concluzionat Donald Trump.

Atmsofera tensionată a conferinței a fost detensionată chiar de Volodimir Zelenski. Într-o replică plină de ironie care a stârnit zâmbete, președintele ucrainean a glumit pe seama refuzului de a merge la Moscova, explicând că îi este extrem de greu să viziteze capitala Rusiei în acest moment deoarece „acolo sunt atât de multe drone ucrainene în aer”.