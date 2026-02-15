„Donald Duck?”, replica spontană a unei românce cu care l-a cucerit pe Donald Trump

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora o româncă s-ar fi numărat printre femeile cu care actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, ar fi avut o relație în anii tinereții, înainte de a o cunoaște pe actuala sa soție, Melania Trump, potrivit România TV.

Povestea ar fi devenit cunoscută publicului abia în timpul unei campanii electorale, când detalii din întâmplarea „Donald Duck” au fost readuse în atenție.

Potrivit informațiilor vehiculate, femeia care i-ar fi atras atenția lui Donald Trump este Mădălina Popescu, cunoscută în prezent sub numele de Mădălina Kilani. În vârstă de 61 de ani, aceasta trăiește în Statele Unite. Relatările indică faptul că românca ar locui într-un apartament de lux situat pe unul dintre bulevardele exclusiviste din Miami.

Datele apărute în presă mai arată că Mădălina Kilani este căsătorită cu un om de afaceri din Dubai. Cei doi sunt descriși ca având apariții frecvente la evenimente mondene și un stil de viață mediatizat în publicațiile de lifestyle.

Conform informațiilor publicate, întâlnirea dintre Donald Trump și Mădălina Popescu ar fi avut loc în cadrul unei petreceri private. Cei doi s-ar fi plăcut imediat, potrivit relatărilor.

Un detaliu care a atras atenția a fost reacția româncei în momentul prezentării. „Donald Duck?”, ar fi spus aceasta, amuzată, după ce Trump s-ar fi prezentat folosindu-și doar prenumele.

Episodul este menționat ca un moment stânjenitor, dar care nu ar fi pus capăt conversației.

Relatările sugerează că, în ciuda începutului neobișnuit, relația ar fi evoluat rapid. A doua zi după întâlnire, Donald Trump ar fi invitat-o pe Mădălina să îi viziteze domeniul, pe care i l-ar fi prezentat personal.

Povestea ar fi fost una de scurtă durată, fără ca detaliile exacte privind perioada sau contextul încheierii relației să fie clarificate public. Informațiile despre această presupusă legătură au fost readuse în discuție abia ani mai târziu.

Potrivit relatărilor, existența acestei relații ar fi fost discutată public în timpul unei campanii electorale, când aspecte din viața personală a liderului american au fost intens analizate.

Până în prezent, aceste informații circulă în principal sub forma unor relatări media și nu au fost însoțite de declarații oficiale detaliate din partea persoanelor implicate. Subiectul a generat interes mai ales în presa tabloidă și în publicațiile dedicate vieții mondene.

Informațiile au fost preluate rapid pe platformele sociale, unde utilizatorii au comentat atât episodul întâlnirii, cât și detaliile legate de viața actuală a româncei. Discuțiile au vizat în special caracterul inedit al reacției „Donald Duck?” și asocierea cu perioada de tinerețe a lui Trump.

Subiectul continuă să fie reflectat în articole și emisiuni care abordează aspecte mai puțin cunoscute din biografia liderilor politici internaționali.