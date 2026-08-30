Politica

Dominic Fritz spune ce urmează după plecarea din Primărie: Timișoara rămâne pe mâini bune

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Dominic Fritz spune ce urmează după plecarea din Primărie: Timișoara rămâne pe mâini buneDominic Fritz. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că proiectele orașului vor continua sub coordonarea celor doi viceprimari USR, Ruben Lațcău și Paula Romocean, precum și a administratorului public Matei Creiveanu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Fritz a precizat că a primit mii de mesaje în ultimele zile din partea oamenilor care l-au întrebat ce urmează și a transmis că echipa formată în Primărie în ultimii ani va continua proiectele începute. Edilul spune că va rămâne implicat în viața publică, ca timișorean și președinte al USR.

Dominic Fritz: Am construit o echipă solidă

În mesajul său, Dominic Fritz afirmă că s-a întâlnit cu prieteni, colegi din USR, simpatizanți și locuitori ai Timișoarei, cărora le-a răspuns întrebărilor legate de perioada următoare.

„Am primit mii de mesaje în ultimele zile: ce se întâmplă mai departe? M-am întâlnit azi cu prieteni, colegi din USR, simpatizanţi, timişoreni simpli care încă mai cred în dreptate. M-am bucurat să le pot răspunde întrebărilor. În Primărie în ultimii ani am construit o echipă solidă şi un sistem de lucru care vor duce mai departe munca începută”, a scris primarul Timișoarei.

Potrivit acestuia, proiectele municipalității vor fi coordonate în continuare de viceprimarii Ruben Lațcău și Paula Romocean, alături de administratorul public Matei Creiveanu.

Șantierele și proiectele cu fonduri europene continuă

Dominic Fritz a transmis că administrația locală va continua proiectele aflate în derulare, inclusiv șantierele din oraș, investițiile finanțate din fonduri europene, construirea unor noi poduri și modernizarea școlilor.

„Timişoara rămâne pe mâinile bune ale echipei mele. Răbdarea oamenilor va fi în continuare testată de atâtea şantiere, absorbţia de fonduri europene va continua, noi poduri vor fi construite, şcoli modernizate şi transportul public mai eficient”, a transmis Fritz.

Edilul a precizat că va rămâne implicat în viața orașului, dar și în activitatea politică a Uniunii Salvați România.

„Voi rămâne timișorean implicat și președinte USR”

În mesajul său, Fritz afirmă că își va continua activitatea din poziția de președinte al USR și că va susține în continuare implicarea cetățenilor în viața publică.

„Eu voi rămâne timişorean implicat. Şi preşedinte USR. Şi din aceste poziţii mă voi bate în continuare, împreună cu voi”, a transmis Dominic Fritz.

Primarul face apel la susținătorii săi să se implice și îi invită pe cei interesați să își lase datele de contact pe site-ul său personal.

„Avem nevoie să fim cât mai mulţi ca să putem schimba regulile jocului. Iar pentru asta e nevoie de fiecare dintre voi. Nimeni nu poate rămâne pe margine”, a mai scris Fritz.

Dominic Fritz îi invită pe susținători să se implice

La finalul mesajului, primarul Timișoarei îi îndeamnă pe cei care doresc să se alăture inițiativelor sale să se înscrie prin intermediul site-ului personal.

„Dacă vrei să te implici, lasă-mi datele de contact pe DominicFritz.ro! Înainte, împreună”, a transmis Dominic Fritz.

Mesajul vine după mai multe întrebări primite de primarul Timișoarei în ultimele zile despre viitorul său și despre continuitatea proiectelor administrației locale. Fritz susține că echipa formată în cadrul Primăriei va asigura continuarea investițiilor și proiectelor aflate deja în desfășurare.

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