Întâlnire surpriză la București: Dominic Fritz, față în față cu Angela Merkel. Ce au discutat

O întâlnire mai puțin mediatizată a avut loc la București între primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel. Discuția a avut loc la Ambasada Germaniei și a durat mai bine de două ore.

Informația a fost făcută publică de deputatul minorității germane, Ovidiu Ganț, care a publicat și imagini de la întâlnire. Alături de Dominic Fritz și Ovidiu Ganț au participat mai multe personalități din România, între care președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, Paul-Jürgen Porr, și deputatul Silviu Vexler.

Este știut faptul că pe 1 septembrie Angela Merkel a început o vizită privată în România cu ocazia lansării volumului său de memorii. Președintele Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni. Cei doi au discutat despre contextul politic și de securitate internațional, rolul Uniunii Europene și cooperarea dintre România și Germania în domeniul apărării.

A urmat și o întâlnire la Ambasada Germaniei, Potrivit deputatului Ovidiu Ganț, discuțiile cu fostul cancelar german au vizat teme legate de politica din România și Germania, afacerile europene și situația internațională. La întâlnirea de la București a participat și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, după cum se vede în fotografia postată de deputatul Ganț.

Un loc important în discuția de la ambasadă l-au ocupat și minoritățile germană și evreiască din România.

Deputatul a descris întâlnirea cu Angela Merkel drept o „reîntâlnire extrem de plăcută și interesantă”, precizând că discuțiile au durat peste două ore.

În cadrul întâlnirii a fost rememorat și momentul aderării României la Uniunea Europeană, în timpul președinției germane a Consiliului UE.

Ovidiu Ganț a amintit, de asemenea, vizita Angelei Merkel în România din 2010 și implicarea sa în probleme importante pentru comunitatea germană din țara noastră. Printre acestea s-a numărat și sprijinul acordat pentru menținerea Consulatului Germaniei la Timișoara.

Întâlnirea de la București a fost organizată la Ambasada Germaniei. La final, Ovidiu Ganț arată că i-a mulțumit ambasadoarei Angela Ganninger pentru organizarea discuției cu fostul cancelar german.

Dominic Fritz nu a făcut nicio referire la această întâlnire.