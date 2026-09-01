Președintele Nicușor Dan a primit-o marți, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, aflată la București pentru lansarea volumului său de memorii. Cei doi au discutat despre contextul politic și de securitate internațional, rolul Uniunii Europene și cooperarea dintre România și Germania în domeniul apărării.

Nicușor Dan a anunțat întâlnirea cu fostul cancelar german într-un mesaj publicat pe platforma X. Discuțiile au vizat situația politică și de securitate la nivel mondial, dar și rolul pe care Uniunea Europeană îl poate avea în actualul context internațional.

„Am avut plăcerea să o primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe fostul cancelar federal german, dr. Angela Merkel. Am purtat o discuție utilă despre contextul politic și de securitate la nivel mondial. A fost foarte interesant să ascult opiniile dnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică. Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și asupra măsurilor pe care România și Germania le pot lua împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități sporite de către europeni în cadrul NATO”, a anunțat Nicușor Dan într-un mesaj pe platforma X.

Fostul cancelar german se află în Capitală pentru lansarea volumului „Libertate. Amintiri 1954 - 2021”, Bucureștiul fiind una dintre puținele capitale în care Angela Merkel participă personal la prezentarea cărții.

Potrivit unui comunicat al Editurii Litera, evenimentul are loc marți, la Ateneul Român, de la ora 19:00, și este organizat sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Biletele sunt puse la dispoziție prin Eventbook, iar fiecare dintre acestea include și un exemplar al volumului „Libertate. Amintiri 1954 - 2021”.

Există și o categorie de bilete care oferă acces la un exemplar al cărții cu autograful Angelei Merkel, disponibil într-un număr limitat.

Cartea a fost scrisă de fostul cancelar german împreună cu Beate Baumann, consilierul său politic de lungă durată, și urmărește atât viața Angelei Merkel înainte de reunificarea Germaniei, cât și parcursul său politic.

"În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată Beate Baumann, doamna Merkel îşi rememorează viaţa împărţită în mod egal între două state şi două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) şi 35 de ani în Germania reunificată. Cu maximă sinceritate, Angela Merkel îşi povesteşte copilăria, tinereţea şi studiile în RDG şi vorbeşte despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum şi despre începuturile vieţii sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile şi discuţiile pe care le-a avut cu cei mai influenţi lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naţionale, dar şi europene şi internaţionale, ne dezvăluie, cu claritate şi precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim", a informat editura.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 - 2021” a fost lansat internațional în 2024, în peste 30 de țări. Bucureștiul se află printre puținele orașe în care Angela Merkel a ales să fie prezentă personal pentru promovarea cărții, alături de Berlin, Washington, Budapesta și Atena.