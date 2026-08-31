„Unde erai, Dominic Fritz, când colegii noștri, prietenii noștri erau închiși la Popa Șapcă pentru că, în 16 decembrie 1989, avuseseră curajul să iasă din cămine și să se ridice împotriva unui regim criminal?” Este întrebarea cu care deputatul PSD Mihai Fifor își începe mesajul adresat lui Dominic Fritz, după ce legea ANI a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Declarațiile social-democratului vin după ce președintele USR a criticat noua lege și a numit-o „Legea anti-Timișoara”. Fritz a susținut că ținta PSD-AUR prin acest act normativ este „să omoare speranța”.

Mihai Fifor îi răspunde lui Dominic Fritz printr-un mesaj amplu, în care face referire la Revoluția din 1989, la trecutul reprezentantului USR și la situația juridică în care acesta se află.

Deputatul PSD îi reproșează lui Dominic Fritz că vorbește despre Timișoara și despre memoria orașului în contextul disputei politice și juridice generate de noua lege.

„Unde erai când oamenii mureau împușcați pe scările Catedralei? Unde erai când se trăgea în oameni în orașul care avea să devină simbolul libertății României?

Știm unde erai. Aveai aproape șase ani și erai bine-mersi în Germania de Vest, într-o țară liberă și democratică, în timp ce la Timișoara oameni mureau luptând cu demnitate pentru libertatea pe care tu o aveai deja.

Și unde erai în toți anii frământați de după Revoluție, Fritz? Unde erai când Timișoara își plângea morții, când încerca să afle cine a tras și cine trebuie să răspundă? Unde erai când Timișoara lupta pentru Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, când oamenii acestui oraș continuau să iasă în stradă pentru idealurile pentru care se murise în Decembrie? Tot în Germania”, a arătat acesta.

Fifor continuă cu o referire la momentul în care Dominic Fritz a ajuns în România și a început activitatea care avea să îi deschidă drumul către administrația locală.

„Pentru ca apoi, să apari miraculos, în 2003, ca să ne „salvezi”? Ce glumă sinistră”, adaugă acesta.

Deputatul PSD susține că Dominic Fritz nu poate revendica Timișoara ca simbol politic și subliniază că istoria și identitatea orașului sunt mult mai importante decât orice mandat sau carieră politică.

„Cum îți permiți tu, astăzi, să vii să spui că cineva în țara asta face o „lege anti-Timișoara”? Ce știi tu despre Timișoara, Fritz? Ce știi despre sacrificiul acestui oraș, despre memoria lui, despre oamenii lui? Ce știi tu în afară de propaganda ieftină și de felul în care ai învățat să folosești simbolurile Timișoarei pentru propria ta carieră politică?

Te-ai cățărat oportunist pe un val și ai ajuns primar. Foarte bine. Dar Timișoara nu începe cu tine și nu se termină cu tine. Și, mai ales, tu NU ești Timișoara!”, continuă deputatul PSD.

Mihai Fifor face referire la afirmația potrivit căreia legea ar reprezenta o ofensă la adresa voturilor primite de Dominic Fritz și îl acuză pe acesta că folosește încrederea alegătorilor pentru a se apăra.

„Spui că legea care îți încetează mandatul pentru că, ce să vezi, ai încălcat legea țării care te-a primit și te-a onorat cu cetățenia este un „scuipat” pe voturile timișorenilor? Dar tu ce ai făcut cu voturile lor, Fritz?

I-ai mințit pe timișoreni. Le-ai promis corectitudine, integritate, respect pentru lege. Le-ai cerut încrederea spunându-le că tu reprezinți un alt fel de a face politică. Și tocmai tu ai fost cel care a încălcat legea pe care pretindeai că o aperi.

Așa că nu legea „scuipă” pe voturile timișorenilor, Fritz. Tu ai scuipat pe voturile lor. În clipa în care le-ai cerut încrederea în numele corectitudinii și integrității, iar apoi ai încălcat legea, tu ai fost cel care a nesocotit încrederea oamenilor care te-au votat. Nu România. Nu Parlamentul. Nu legea. Tu”, explică el.

Deputatul PSD susține că Dominic Fritz ar trebui să își asume consecințele situației juridice și să nu transforme cazul său într-o dispută privind identitatea Timișoarei.

„Asumă-ți! Și suportă consecințele! Nu transforma propria răspundere într-o ofensă adusă Timișoarei și nu-i folosi pe timișoreni drept scut pentru a te apăra de consecințele propriilor fapte.

Ai cerut voturi în numele integrității și acum te aperi de consecințele propriei încălcări a legii invocând tocmai voturile celor care te-au ales. Asta ce este, Fritz? Dubla ta măsură ce este? Ipocrizia ta ce este?”, mai arată el.

Mihai Fifor susține că situația lui Dominic Fritz nu trebuie prezentată drept o confruntare între lege și Timișoara.

„Fritz, ai încălcat legea în această țară. Nu o spunem noi. O spun două instanțe din țara căreia i-ai jurat credință. Și tocmai aici este enormitatea discursului tău: în loc să răspunzi pentru propriile fapte, te ascunzi în spatele Timișoarei. Îți transformi propria situație juridică într-un atac asupra unui oraș întreg. Îți transformi funcția într-un scut și Timișoara într-un argument de apărare personală”, susține deputatul,

În final, deputatul PSD revine la tema Timișoarei și susține că orașul nu poate fi confundat cu un singur om sau cu o funcție politică.

„NU! NU tu ești Timișoara, Fritz. Ai jurat credință României. Ai jurat să fii devotat patriei și poporului român. Ai jurat să respecți Constituția și legile României. Ai jurat să fii un bun român. Și ai jurat strâmb. Pentru că atunci când ai depus acel jurământ știai că ai încălcat legea. Iar acum vii și spui că legea care produce consecințe pentru tine este „anti-Timișoara”.

Fritz, ești o rușine pentru Timișoara și pentru țara asta. Și ți-o spune unul care a fost în stradă în ’89. Și în ’90. Unul ai cărui prieteni au fost uciși la Timișoara. Unul care știe că Timișoara înseamnă infinit mai mult decât un primar vremelnic și propaganda lui mârșavă. Nu tu ești Timișoara, Fritz! Bagă bine la cap lucrul ăsta!!!”, afirmă deputatul PSD Mihai Fifor.