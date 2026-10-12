USR nu va vota un Guvern care include miniștri PSD, a declarat liderul partidului, Dominic Fritz, după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu. Fritz a spus că formațiunea ar privi cu deschidere o eventuală formulă de guvernare PNL-USR-UDMR, cu Niculescu în funcția de prim-ministru.

Liderul USR a afirmat că partidul își menține angajamentele asumate în fața alegătorilor și că nu va participa la un Guvern alături de formațiunea pe care o consideră responsabilă pentru actualul blocaj politic.

„Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”, a declarat Dominic Fritz după discuții.

Președintele USR a precizat că o formulă de guvernare formată din PNL, USR și UDMR, cu Luca Niculescu premier, ar putea fi luată în considerare.

„Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere”, a spus Fritz.

El a adăugat că a văzut declarații publice potrivit cărora și liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi deschis unei asemenea variante.

Dominic Fritz a respins ideea unor negocieri netransparente și a susținut că viitorul Guvern trebuie să își asume public obiective clare și să ofere predictibilitate.

„Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie. Nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat şi la vedere, un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face”, a declarat liderul USR.

Acesta a susținut că viitorul program de guvernare trebuie să fie coerent în privința țintelor de deficit și a traiectoriei bugetare, dar și a măsurilor de reformă.

Fritz a acuzat PSD că susține promisiuni pe care le consideră incompatibile cu reducerea cheltuielilor statului și cu reformele menite să limiteze privilegiile.

În opinia liderului USR, un Guvern trebuie să aibă o direcție clară, bazată pe reformă, combaterea creșterii prețurilor și respectarea statului de drept.