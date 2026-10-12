Luca Niculescu preferă un guvern politic

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni că preferă formarea unui guvern politic, în care partidele să își asume responsabilitatea atât prin votul din Parlament, cât și prin participarea la Executiv. El a precizat că, în cazul unui guvern tehnocrat, are deja pregătită lista miniștrilor, în timp ce pentru un cabinet politic trebuie să țină cont de propunerile formațiunilor.

Întrebat ce partide au acceptat să îi susțină guvernul, Luca Niculescu a spus că nu poate face publice toate detaliile negocierilor, pentru a păstra posibilitatea de a discuta în continuare cu formațiunile politice.

Premierul desemnat a precizat că unele partide și-au exprimat sprijinul, însă formula viitorului guvern rămâne un element important al negocierilor.

„Preferința mea este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern. Până la urmă politica este făcută de oamenii politici, dar opțiunile sunt pe masă. Putem lucra, putem discuta în continuare, dar timpul nu este nelimitat”, a declarat Luca Niculescu, la un post de radio.

Premierul desemnat a fost întrebat și dacă are în vedere anumite persoane pentru conducerea ministerelor. El a explicat că răspunsul depinde de formula în care va fi alcătuit Executivul.

„Dacă este vorba de un guvern tehnocrat, am mâine lista de miniștri, astăzi pot să spun că o am. Dacă este vorba despre un guvern politic, evident că trebuie să țin cont de propunerile partidelor”, a afirmat Luca Niculescu.