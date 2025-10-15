Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, cel care a transmis aselenizarea din 1969

Andrei Bacalu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române(TVR) și unul dintre cei mai respectați oameni de televiziune ai generației sale, a murit.

Tragica veste a fost anunțată de Televiziunea Română, instituția în care acesta a lucrat zeci de ani și alături de care a scris pagini importante din istoria audiovizualului românesc.

„De astăzi, Televiziunea Română este mai săracă”, au transmis reprezentanții TVR într-un mesaj de omagiu.

Numele lui Andrei Bacalu rămâne strâns legat de unul dintre cele mai mari momente ale secolului XX – aselenizarea misiunii Apollo 11. În 20 iulie 1969, românii au putut urmări în direct momentul în care Neil Armstrong și Buzz Aldrin pășeau pe Lună, datorită transmisiunii realizate de Televiziunea Română. România a fost atunci singura țară din blocul estic care a difuzat evenimentul în timp real.

Într-un studio modest, dar încărcat de emoție, Andrei Bacalu a reușit să transforme o simplă transmisie tehnică într-o lecție de știință și curaj. Cu vocea sa calmă și expresivă, el a tradus, explicat și comentat fiecare etapă a misiunii, făcându-i pe telespectatori să simtă că trăiesc, la rândul lor, un moment istoric.

Puțini știu că Bacalu era medic de profesie. A fost însă atras iremediabil de televiziune și a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai redacției științifice din TVR. Descoperit de reputatul realizator Tudor Vornicu, Andrei Bacalu a colaborat la numeroase emisiuni dedicate științei și progresului tehnologic.

Inteligența, rigoarea și cultura sa enciclopedică l-au transformat într-un reper profesional. Într-un interviu acordat în 2012, Bacalu povestea cum „maratonul spațial” din studiourile TVR, desfășurat în acea noapte de iulie 1969, a fost trăit cu intensitate nu doar de echipa tehnică, ci și de întreaga țară.

În 1983, autoritățile comuniste i-au interzis să mai apară pe micul ecran, însă numele său rămăsese deja sinonim cu profesionalismul. Doi ani mai târziu, în 1985, s-a stabilit în Israel, unde și-a continuat cariera în alte domenii, rămânând însă mereu legat sufletește de televiziunea în care s-a format.

Colegii îl descriau ca pe un om de o erudiție rară, capabil să explice teme științifice complexe pe înțelesul publicului larg. Stăpânea mai multe limbi străine și avea un talent aparte de a aduce informația la viață, printr-un stil echilibrat și o prezență demnă.