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Doliu la Hollywood. Generații întregi i-au urmărit creațiile fără să-i cunoască numele

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Doliu la Hollywood. Generații întregi i-au urmărit creațiile fără să-i cunoască numeleFriends / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

James Burrows, unul dintre cei mai influenți regizori din istoria televiziunii americane și omul din spatele unor seriale de succes precum „Friends”, „Cheers”, „Taxi” și „Will & Grace”, a murit vineri, la vârsta de 85 de ani, potrivit BBC.

Familia sa a confirmat decesul într-un comunicat transmis revistei People, precizând că regizorul „a decedat în pace, înconjurat de familia sa”. Cauza morții și locul în care a decedat nu au fost făcute publice.

O carieră care a marcat televiziunea americană

Deși numele său era mai puțin cunoscut publicului larg, James Burrows a contribuit decisiv la succesul unor producții care au definit comedia de televiziune în ultimele decenii.

Regizorul și-a construit reputația în spatele camerelor de filmat, fiind implicat în peste o mie de episoade de televiziune. Stilul său de lucru și experiența acumulată l-au transformat într-una dintre cele mai respectate figuri din industria serialelor de comedie.

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Debutul în televiziune și ascensiunea către succes

Burrows și-a început cariera în televiziune în 1974, la vârsta de 35 de ani. Primele sale proiecte importante au inclus episoade din serialele „The Mary Tyler Moore Show”, „The Bob Newhart Show” și „Laverne & Shirley”.

Consacrarea a venit odată cu serialul „Cheers”, producție pe care a co-creat-o și pentru care a regizat 243 dintre cele 273 de episoade realizate. Serialul a devenit unul dintre cele mai apreciate sitcomuri din istoria televiziunii americane.

Implicat în unele dintre cele mai populare sitcomuri din lume

De-a lungul carierei, James Burrows a lucrat la numeroase producții care au devenit fenomene culturale.

Printre acestea se numără „Friends”, „Frasier”, „Mike & Molly” și „Will & Grace”. În cazul serialului „Will & Grace”, el a regizat toate cele 246 de episoade produse.

The big bang theory

The big bang theory / sursa foto: Facebook

De asemenea, Burrows a regizat episoadele pilot ale unor seriale care aveau să devină succese internaționale, inclusiv „Two and a Half Men” și „The Big Bang Theory”.

Filosofia care i-a ghidat activitatea

În memoriile publicate în 2022, regizorul a explicat modul în care aborda fiecare producție de televiziune.

„Când regizez un serial de televiziune, încerc să ating punctul ideal în care cel mai bun scenariu se întâlnește cu cea mai bună interpretare și cu cea mai bună chimie dintre interpreți”, scria James Burrows.

Această abordare a contribuit la succesul unor seriale urmărite de milioane de telespectatori din întreaga lume și l-a transformat într-una dintre figurile definitorii ale comediei televizate moderne.

Un nume esențial pentru istoria sitcomurilor Moartea lui James Burrows marchează dispariția unuia dintre cei mai prolifici și influenți regizori de televiziune ai ultimelor decenii. Moștenirea sa rămâne legată de seriale care continuă să fie urmărite și astăzi de generații întregi de spectatori.

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