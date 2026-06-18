Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în obstetrică și ginecologie, fost ministru al Sănătății și fost manager al Maternității Giulești, a murit joi, la vârsta de 81 de ani.

De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, acesta a avut un rol esențial în dezvoltarea medicinei reproducerii în România și în formarea mai multor generații de medici.

Anunțul decesului a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București, care a transmis un mesaj de omagiu pentru cel care a fost considerat una dintre personalitățile marcante ale medicinei românești.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti îşi exprimă profundul regret faţă de trecerea în nefiinţă a prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalităţile marcante ale medicinei româneşti, care şi-a dedicat întreaga viaţă profesiei medicale, educaţiei şi îngrijirii pacientelor”, a transmis, joi, organizația.

Instituția a evidențiat contribuția profesorului Bogdan Marinescu la dezvoltarea obstetricii și ginecologiei, precum și impactul pe care l-a avut asupra reproducerii umane asistate și a învățământului medical.

„Prin activitatea sa de excepţie în domeniul obstetricii şi ginecologiei, prin contribuţiile aduse dezvoltării reproducerii umane asistate şi prin formarea a numeroase generaţii de medici, Bogdan Marinescu a lăsat o amprentă profundă asupra medicinei româneşti. De numele său se leagă repere importante ale specialităţii, precum şi dezvoltarea unor domenii de avangardă în practica medicală din România”, a mai transmis sursa citată.

Mesaje de condoleanțe au fost transmise și de colectivul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Giulești, instituție pe care profesorul Marinescu a condus-o timp de aproape 30 de ani.

„Timp de aproape trei decenii, a condus Maternitatea Giuleşti, transformând-o într-un reper naţional al obstetricii, ginecologiei şi medicinei reproducerii. Sub îndrumarea sa, generaţii de medici au fost formate în spiritul excelenţei profesionale, al disciplinei şi al respectului faţă de pacient. Vizionar şi pionier, profesorul Bogdan Marinescu a contribuit decisiv la dezvoltarea reproducerii umane asistate în România, fiind implicat în realizarea unora dintre primele succese ale fertilizării in vitro din ţara noastră. Prin activitatea sa, mii de familii au primit şansa de a deveni părinţi, iar medicina reproductivă românească a câştigat recunoaştere şi prestigiu”, se arată în mesajul medicilor de la Maternitatea Giulești.

Pe lângă activitatea medicală și universitară, Bogdan Marinescu a ocupat și funcția de ministru al Sănătății, fiind una dintre figurile importante ale sistemului medical românesc. Numele său rămâne legat de modernizarea Maternității Giulești și de dezvoltarea fertilizării in vitro în România, domeniu în care a fost unul dintre pionieri.