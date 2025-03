International Doliu în muzica rock. A murit David Johansen, de la The Dolls







David Johansen, cântărețul subțire și cu vocea răgușită, ultimul supraviețuitor al trupei glam și protopunk New York Dolls, care mai târziu a cântat sub alter ego-ul său campy și cu părul în pomadă, Buster Poindexter, a murit. Avea 75 de ani.

David Johansen a murit vineri de cancer la creier

Johansen a murit vineri la casa sa din New York City, conform Rolling Stone, care citează un purtător de cuvânt al familiei. A fost dezvăluit la începutul anului 2025 că avea cancer în stadiul 4 și o tumoră pe creier.

New York Dolls au fost precursorii punk-ului, iar stilul trupei — părul aranjat, hainele de femei și mult machiaj — a inspirat mișcarea glam care a prins avânt în heavy metal cu un deceniu mai târziu în trupe precum Faster Pussycat și Mötley Crüe.

„Când ești artist, principalul lucru pe care vrei să-l faci este să inspiri oamenii, așa că, dacă reușești să faci asta, este destul de satisfăcător,” Johansen a declarat pentru The Knoxville News-Sentinel în 2011.

Rolling Stone: Dolls, „copiii mutanți ai epocii hidrogenului”

Rolling Stone a numit odată Dolls „copiii mutanți ai epocii hidrogenului”, iar Vogue i-a numit „favoriții stilului din centrul orașului, duri machiați în boa și tocuri.”

„New York Dolls erau mai mult decât muzicieni; erau un fenomen.” Se inspirau din rock 'n' roll-ul vechi, blues-ul din marile orașe, melodiile de spectacol, Rolling Stones și grupurile de fete, și asta era doar începutul,‘’ a scris Bill Bentley în „Smithsonian Rock and Roll: Live and Unseen.”

Dolls s-au reunit în 2004

Trupa de rock nu a găsit niciodată succesul comercial și a fost sfâșiată de conflicte interne și dependențe de droguri, destrămându-se după două albume până la mijlocul decadelor. În 2004, fostul solist al trupei Smiths și admirator al Dolls, Morrissey, l-a convins pe Johansen și pe ceilalți membri supraviețuitori să se reunească pentru Festivalul Meltdown din Anglia, ceea ce a dus la alte trei albume de studio, potrivit startribune.com.

În anii '80, Johansen a adoptat persona lui Buster Poindexter, un șarpe de lounge cu stil pompadour care a avut un hit cu piesa kitsch de petrecere „Hot, Hot, Hot” în 1987. De asemenea, a apărut în filme precum „Candy Mountain”, „Let It Ride”, „Married to the Mob” și a avut o apariție memorabilă ca Fantoma Crăciunului Trecut în hitul condus de Bill Murray, „Scrooged”.

Johansen subiectul documentarului „Personality Crisis: One Night Only”

Johansen a fost în 2023 subiectul documentarului lui Martin Scorsese și David Tedeschi „Personality Crisis: One Night Only”, care a amestecat imagini de la reprezentația sa de două nopți la Café Carlyle în ianuarie 2020 cu flashback-uri din cariera sa extrem de variată și interviuri intime.

«Obișnuiam să mă gândesc la vocea mea așa: „Cum va suna?’ Cum va suna când voi cânta această melodie? Și mă încurcam în legătura asta,‘» a declarat Johansen pentru The Associated Press în 2023. «La un moment dat în viața mea, am decis: „Cântă pur și simplu (expletiv) melodia.” Cu tot ce ai. Pentru mine, urc pe scenă și, indiferent de starea în care mă aflu, pur și simplu mă lupt să ies din ea, practic».

Johansen, s-a născut pe Staten Island, într-o familie modestă

David Roger Johansen s-a născut într-o familie catolică mare, de clasă muncitoare, pe Staten Island, tatăl său fiind agent de asigurări. A umplut caiete cu poezii și versuri în tinerețe și îi plăcea o mulțime de muzică diferită — R&B, cubaneză, Janis Joplin și Otis Redding.

The Dolls — ultima formulă originală includea chitariștii Sylvain Sylvain și Johnny Thunders, basistul Arthur Kane și toboșarul Jerry Nolan — s-au frecat de Lou Reed și Andy Warhol în Lower East Side din Manhattan la începutul anilor 1970.

The Dolls și-au luat numele de la un spital din Manhattan

Și-au luat numele de la un spital de jucării din Manhattan și erau așteptați să preia tronul lăsat liber de Velvet Underground la începutul anilor 1970. Dar niciunul dintre primele lor două albume — „New York Dolls” din 1973, produs de Todd Rundgren, și „Too Much Too Soon” de un an mai târziu, produs de Shadow Morton — nu a intrat în topuri.

„Cu siguranță sunt o trupă de urmărit cu ambele ochi și urechi”, se citește în recenzia albumului lor de debut în Rolling Stone, lăudându-le „combinarea ciudată de travesti de superstar pop și aroganță nemiloasă de stradă”.

Piesele lor includeau „Crisis de personalitate” („Ai avut-o când era fierbinte/ Dar acum ai frustrări și dureri de inimă”), „Caut un sărut” („Am nevoie de o doză și de un sărut”) și „Frankenstein” („Este o crimă/ Să te îndrăgostești de Frankenstein?”)

Aspectul lor glam era menit să îmbrățișeze fanii într-un spațiu nejudecător și necategoric. „Am vrut doar să fiu foarte primitor,” Johansen a spus în documentar, „pentru că așa este societatea aceasta, a fost stabilită foarte strict — heterosexuali, homosexuali, vegetarieni, orice...” Voiam doar să dărâm acele ziduri, să facem o petrecere, așa ceva.

Rolling Stone: The Dolls cea mai bună trupă de hard rock din America în acest moment

Rolling Stone, recenzând al doilea lor album, i-a numit „cea mai bună trupă de hard rock din America în acest moment” și l-a numit pe Johansen „un showman talentat, cu o abilitate uimitoare de a da viață personajelor ca textier.”

Decenii mai târziu, influența Dolls ar fi apreciată. Rolling Stone ar lista albumul lor de debut auto-intitulat pe locul 301 din cele 500 de cele mai mari albume ale tuturor timpurilor, scriind „e greu de imaginat Ramones sau Replacements sau o mie de alte trupe de junk-trash fără ei.”

Chris Stein de la Blondie, în biografia lui Nolan „Stranded in the Jungle”, a scris că Dolls „deschideau o ușă pentru restul dintre noi să trecem prin ea.” Tommy Lee de la Motley Crue i-a numit inspirații timpurii.

Inspirat de pasiunea sa pentru blues și muzica populară americană arhaică, Johansen a înființat și grupul The Harry Smiths și a făcut turnee în întreaga lume, interpretând melodiile lui Howlin' Wolf împreună cu Hubert Sumlin și Levon Helm. De asemenea, a fost gazda emisiunii radio săptămânale „The Mansion of Fun” pe Sirius XM și a pictat. Este supraviețuit de soția sa, Mara Hennessey, și de o fiică vitregă, Leah Hennessey.