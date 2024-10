International Rock & Roll Hall of Fame s-a mărit cu nume mari din industria muzicală







Stelele de la Hollywood, Julia Roberts și Zendaya, au fost cele care au deschis și încheiat sâmbătă ceremonia de învestire în Rock & Roll Hall of Fame, aducând un strop de magie unei selecții eclectice. printre personalitățile de anul acesta s-au aflat: diva pop Cher, heavy metalistul Ozzy Osbourne, regina hip-hop soul Mary J. Blige, rockerii soft Foreigner și diva soul-ului în vârstă de 83 de ani Dionne Warwick.

Cher, diva de 78 de ani este într-o formă excelentă la Rock & Roll Hall of Fame

A fost un spectacol de peste cinci ore care a onorat, de asemenea, pionierii hip-hop A Tribe Called Quest, pionierii punk MC5, muzica de dans a Kool & the Gang, soft rockul lui Foreigner, melodiile potrivite pe plajă ale lui Jimmy Buffett și fuziunea de jam band a Dave Matthews Band.

Dua Lipa a deschis spectacolul cântând „Believe” de la Cher, înainte ca diva de 78 de ani să i se alăture pe scenă, făcând loc lui Zendaya, care a menționat că Cher este singura femeie care a avut un hit pe locul 1 în topurile Billboard în fiecare dintre ultimele șapte decenii. „Cher are tot ce trebuie,” a spus Zendaya înainte ca Cher să interpreteze o versiune rock a melodiei „If I Could Turn Back Time.”

În discursul ei, Cher i-a mulțumit mamei pentru că a susținut-o să se ridice întotdeauna după o înfrângere. „Nu mă dau niciodată bătută,” a spus ea. „Vorbesc femeilor care se simt jos și fără speranță, trebuie să continuăm!”

Julia Roberts, superfanul trupei Dave Matthews Band

Roberts a ajutat la prezentarea trupei Dave Matthews Band. Ea s-a declarat o superfan și a apărut în videoclipul single-ului din 2005 al trupei, „Dreamgirl.” Roberts, purtând un tricou cu formația, a spus că atracția grupului este „abandonul spontan”, adăugând că prima dată când a dansat cu soțul ei a fost pe una dintre melodiile lor.

Trupa de jam, cu amestecul lor de funk, folk-rock, jazz, blues și pop, a cântat apoi „Ants Marching”, cerând mulțimii să cânte refrenul „Crash” și „So Much to Say.”, conform apnews.

Matthews a îmbrățișat-o pe Roberts, a înmânat trofeele colegilor săi din trupă. „Înotăm în ape foarte adânci aici,” a spus el. Le-a mulțumit actualilor și foștilor membri ai trupei și proprietarului barului care le-a oferit un cămin în Charlottesville, Virginia. Când le-a mulțumit fanilor, aceștia au răspuns cu urale.

Dr Dre a prezentat-o pe Blige, care este creditată cu crearea unei categorii complet noi de muzică — hip-hop soul. Cea mai cunoscută melodie a câștigătoarei a nouă premii Grammy este „Family Affair” de pe albumul său premiat cu platina de trei ori în 2001, „No More Drama.” „Când o asculți pe Mary, înțelegi că nu ești singur în suferința inimii,” a spus Dre.

Osbourne, majestos ca întotdeauna, a doua oară în Hall of Fame

Osbourne, așezat pe un tron, le-a adus un omagiu regretatului chitarist Randy Rhoads și soției sale, Sharon, pentru cariera și viața sa.

Aceasta este a doua oară când Ozzy intră în Hall of Fame, prima dată fiind în 2006 cu trupa seminală de metal Black Sabbath. O trupă tribut pentru Ozzy— inclusiv Jelly Roll, Billy Idol, Maynard James Keenan, Wolfgang Van Halen, Steve Stevens și Robert Trujillo — a cântat „Crazy Train,” „Mama, I’m Coming Home” și „No More Tears.”

Secțiunea In Memoriam a inclus omagii, printre altele, pentru Kris Kristofferson, Cissy Houston, David Sanborn și Liam Payne. Dave Matthews Band a interpretat „Burning Down the House” de la Talking Heads în timp ce fanii se îndreptau spre ieșire.