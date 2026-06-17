Actorul William Smithers, cunoscut publicului pentru rolul magnatului petrolier Jeremy Wendell din serialul de succes „Dallas”, a murit pe 26 mai în Santa Barbara, California. Avea 98 de ani, potrivit publicației Deadline.

Informația a fost confirmată de publicația Santa Barbara Independent, care a relatat despre decesul actorului în această săptămână.

Cauza morții nu a fost făcută publică. Dispariția lui Smithers marchează sfârșitul unei cariere de peste patru decenii în televiziune, film și teatru, în care a interpretat numeroase personaje memorabile.

William Smithers este asociat în primul rând cu personajul Jeremy Wendell din serialul „Dallas”, una dintre cele mai urmărite producții de televiziune ale anilor ’80.

Actorul a apărut inițial în serial în 1981, revenind ulterior între 1984 și 1989. Jeremy Wendell era un influent baron al petrolului și principalul rival al lui J.R. Ewing, interpretat de Larry Hagman.

Personajul său a devenit unul dintre cei mai importanți antagoniști ai serialului, fiind implicat în numeroase conflicte de afaceri și lupte pentru putere care au definit unele dintre cele mai urmărite sezoane ale producției.

William Smithers s-a născut la 10 iulie 1927, în Richmond, Virginia. Înainte de a începe cariera artistică, a servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Debutul său pe Broadway a avut loc în 1951, când l-a interpretat pe Tybalt în „Romeo și Julieta”, într-o montare care o avea în rol principal pe actrița Olivia de Havilland.

Un an mai târziu, a fost acceptat ca membru pe viață al prestigiosului Actors Studio, instituție care a contribuit la formarea unor nume importante ale cinematografiei americane.

În 1957, Smithers a primit un premiu Obie pentru interpretarea sa din piesa „Pescărușul” de Anton Cehov, una dintre cele mai apreciate producții off-Broadway ale perioadei.

Înainte de succesul din „Dallas”, actorul a avut o prezență constantă pe micile ecrane încă din anii ’50.

În perioada 1965-1966, a interpretat personajul David Schuster timp de nouă luni în serialul „Peyton Place”, una dintre cele mai populare telenovele americane ale epocii.

Ulterior, a apărut în numeroase producții de televiziune, printre care „Mission: Impossible”, „Mannix”, „The Invaders”, „Voyage to the Bottom of the Sea” și „Judd for the Defense”.

Fanii serialului „Star Trek” îl cunosc și din episodul „Bread and Circuses”, difuzat în 1968, în care a avut un rol episodic.

Pe lângă activitatea din televiziune, Smithers a avut și roluri remarcabile în cinematografie.

Unul dintre cele mai cunoscute este cel din filmul „Papillon” (1973), drama carcerală regizată de Franklin J. Schaffner, în care au jucat Steve McQueen și Dustin Hoffman. Actorul a interpretat rolul unui gardian într-o colonie penitenciară din Guyana Franceză.

În același an, a apărut și în thrillerul „Scorpio”, alături de Alain Delon și Burt Lancaster.

De-a lungul anilor, William Smithers a acumulat zeci de apariții în producții de televiziune, film și teatru. Deși nu a fost întotdeauna în prim-planul industriei, actorul a devenit una dintre figurile familiare ale televiziunii americane, construind o carieră solidă prin roluri de caracter și interpretări apreciate de public.

Moartea sa închide un capitol important din istoria televiziunii americane, iar numele său rămâne legat de unele dintre cele mai populare seriale și filme ale secolului trecut.