Brenda Fricker, prima actriță irlandeză care a câștigat un premiu Oscar, a murit joi, la Dublin, la vârsta de 81 de ani, potrivit informațiilor confirmate de agentul său pentru BBC.

Actrița a rămas în memoria publicului atât pentru rolul din filmul „My Left Foot”, recompensat de Academia Americană de Film, cât și pentru interpretarea Doamnei cu porumbei din „Home Alone 2: Lost in New York” („Singur Acasă 2: Pierdut în New York”).

Decesul a fost confirmat oficial vineri de agentul său, Phil Belfield, care a descris-o pe Brenda Fricker drept o personalitate unică a cinematografiei și teatrului.

Dispariția actriței marchează sfârșitul unei cariere de peste cinci decenii, în care a colaborat cu unii dintre cei mai apreciați regizori și actori ai industriei.

Phil Belfield a transmis un mesaj emoționant după anunțarea decesului.

„Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezența ei. A fost o onoare să o cunosc, să o iubesc și să lucrez cu ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea și în inimile a atât de mulți fani ai filmului și televiziunii din întreaga lume”, a declarat acesta pentru BBC.

De-a lungul carierei, Brenda Fricker a fost apreciată atât pentru activitatea sa în cinematografie, cât și pentru rolurile interpretate pe scenă. În 2008, a devenit prima laureată a Premiului Maureen O'Hara, acordat în cadrul Festivalului de Film Kerry femeilor cu realizări remarcabile în industria cinematografică. În 2020, publicația The Irish Times a inclus-o pe locul 26 în clasamentul celor mai mari actori irlandezi din toate timpurile.

Brenda Fricker s-a născut la 17 februarie 1945, în Dublin. Tatăl său, Desmond Frederick Fricker, a fost jurnalist la The Irish Times, iar mama sa, Bina Murphy, profesoară de limbi străine.

Înainte de a deveni actriță, și-a dorit să urmeze o carieră în presă și a lucrat ca asistentă a editorului de artă la The Irish Times. Debutul în cinematografie a avut loc în 1964, într-un rol minor din filmul „Of Human Bondage”, urmat în același an de o apariție în serialul irlandez „Tolka Row”.

În anii '70 și '80 a construit o carieră solidă în televiziunea britanică, cu roluri în producții precum „Coronation Street”, „The Quatermass Conclusion”, „Bloody Kids” și „Cockles”. Popularitatea sa a crescut considerabil după distribuirea în serialul BBC „Casualty”, unde a interpretat asistenta Megan Roach, unul dintre personajele principale ale primelor cinci sezoane.

Momentul decisiv al carierei a venit în 1989, odată cu filmul biografic „My Left Foot”, regizat de Jim Sheridan. În această producție, Brenda Fricker a interpretat-o pe Bridget Fagan Brown, mama scriitorului și pictorului Christy Brown, rol jucat de Daniel Day-Lewis.

Interpretarea i-a adus Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în 1990, devenind astfel prima actriță irlandeză recompensată de Academia Americană de Film.

În discursul de acceptare, ea a dedicat premiul femeii pe care a interpretat-o și a spus: „Oricine naște de 22 de ori merită așa ceva”.

Pentru milioane de spectatori din întreaga lume, Brenda Fricker va rămâne însă asociată cu rolul Doamnei cu porumbei din „Home Alone 2: Lost in New York”, film lansat în 1992.

Personajul, aparent misterios și înfricoșător, se dovedește unul dintre cei mai calzi și generoși oameni pe care Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin, îi întâlnește în aventura sa din New York. Scena din Central Park este considerată și astăzi una dintre cele mai emoționante secvențe ale filmului.

Ulterior, actrița a jucat în producții precum „The Field”, „So I Married an Axe Murderer”, „Angels in the Outfield”, „A Time to Kill”, „Veronica Guerin”, „Inside I'm Dancing”, „Albert Nobbs”, „Closing the Ring” și „Cloudburst”.

După 2015, Brenda Fricker și-a redus considerabil activitatea în cinematografie, însă a continuat să apară în producții de televiziune și să își împrumute vocea unor proiecte, inclusiv filmului „The Miracle Club”.

În paralel cu activitatea din film și televiziune, a avut o carieră îndelungată pe scenă, colaborând cu teatre prestigioase precum Royal National Theatre, Royal Court Theatre și Geffen Playhouse.

Brenda Fricker a fost căsătorită cu regizorul Barry Davis între 1979 și 1988, cei doi păstrând o relație apropiată și după divorț. Davis a murit în 1990.

Moartea actriței încheie parcursul uneia dintre cele mai importante personalități ale cinematografiei irlandeze, al cărei Oscar și rolurile memorabile au rămas repere atât pentru industria filmului, cât și pentru publicul din întreaga lume.