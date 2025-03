International Doliu în lumea cinematografiei. Un mare cascador a murit







Richard Norton, un artist australian, actor și coordonator de cascadorii, cunoscut pentru antrenarea unor celebrități precum Charlize Theron și Liam Neeson, a murit la Melbourne la vârsta de 75 de ani. Soția sa, Judy Green, a confirmat vestea pe Instagram.

„Sunt șocată și devastată, nu am cuvinte”, a scris Green. „Am pierdut totul. Știu că va exista multă dragoste și tristețe în urma pierderii acestei ființe incredibile. Dragostea vieții mele. Folosesc acest timp pentru a mă împăca cu această mare pierdere.”

În ultimii ani, Norton a fost coregraf de lupte pentru filme de succes precum „Suicide Squad”, „The Suicide Squad”, „Blacklight” și „X-Men: Dark Phoenix”.

Pe lângă coordonarea cascadoriilor în „Furious: A Mad Max Saga” și „Mad Max: Fury Road”, Norton a interpretat și rolul lui Prime Imperator, un asistent principal al răufăcătorului Immortan Joe.

„Richard Norton a fost un cascador, coordonator de cascadorii și actor extrem de talentat. A fost, de asemenea, un prieten”, a scris regizorul James Gunn într-o postare omagială.

„L-am cunoscut pe Richard ca antrenor de lupte la „The Suicide Squad”; el a coregrafiat scena evadării lui Harley, Peacemaker vs. Rick Flag Jr. și multe altele. Era un tip australian dur, dar blând, cu un râs sincer și o mulțime de povești din anii săi de film.”

Richard Norton a contribuit și la cascadoriile din filmul din 1980 „The Octagon” și a jucat rolul lui Slade în „Equalizer 2000”. A fost coregraf de lupte pentru „Under the Gun” și coordonator de cascadorii pentru „Dream Warrior” și „The New Adventures of Robin Hood”.

A colaborat cu numeroși actori de la Hollywood, inclusiv Anya Taylor-Joy, Jackie Chan, Sophie Turner și Scarlett Johansson. De asemenea, a antrenat muzicieni precum Stevie Nicks și Agnetha Fältskog, membră a trupei ABBA; „ABBA: The Movie” a fost una dintre primele sale colaborări în domeniul filmului.

Norton este, de asemenea, recunoscut ca fiind co-creatorul unui stil de arte marțiale numit „Zen Do Kai”.